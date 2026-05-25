7月スタート『クロスロード 〜救命救急の約束〜』共演者解禁第1弾！磯村勇斗が初の医師役

主演・今田美桜が医師役に初挑戦。1分1秒を争う救命救急医療の最前線を舞台に繰り広げられる本格医療ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』。

本作では、燃える理想と一筋縄ではいかない現実の狭間で葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため――ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の、青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマを届けていく。

きたる7月からの放送に向け、撮影も快調。チーム一丸となって熱いドラマを紡いでいる本作から、共演者情報第1弾が到着。

今田が演じる「どんな命もあきらめない」若き救命医・春木遥とともに命のバトンをつなぐ先輩救命医・桐生昴を、磯村勇斗が演じる。

◆磯村勇斗が医師役に初挑戦！

近年は以前にも増して多彩な役柄に挑戦。今年5月23日（土）・24日（日）には出身地の静岡県で自身が企画・プロデュースした「第1回しずおか映画祭」も開催するなど、精力的な活動を次々と展開してきた磯村。

躍進止まらぬ彼が、『クロスロード 〜救命救急の約束〜』では医師役に初挑戦する。

磯村が演じる救命医・桐生は「医者は神様じゃない。救えない命だってある」――そんな非情な現実を身をもって経験してきた横浜湾岸病院・救命救急科のエース。

多くの命を救うには冷静かつ健全であるべきという考えのもと、どんなときも冷静沈着。感情を表に出さず、一見クールな人物に見えるが、その言動の裏には人知れず複雑な思いも渦巻いていて…。

磯村は「専門用語を理解するのは大変。手術の所作についても、医療監修の先生に教えていただき、家に器具を持ち帰って練習している」と初の医師役に挑むにあたっての努力を明かす一方で、「今回はスーパードクターの役ではないので、何よりも感情を大事に演じている」と断言。

桐生について、「内側にはしっかりと自分の意思や感情もあり、心を熱くしながら患者と向き合っている」と分析し、「ただ単にクールなキャラクターだけで終わらせたくない」と並々ならぬ熱意をにじませる。

◆主演・今田美桜が「心から信頼」

さらに今回はもうひとつ、注目すべき点が。

それは、兄妹役を演じた『SUITS/スーツ』シリーズ（2018、2020年）をはじめ、『東京リベンジャーズ』シリーズ（2021年〜）や『ケイジとケンジ 所轄と地検の24時』（2020年）など、数多くの作品でタッグを組んできた今田と磯村の再共演。

今田は「心から信頼している磯村さんと、また新しい役どころでご一緒させていただけて、とてもうれしいです」と笑顔。

磯村も「今田さんはよく笑う子で、現場が華やかになるし、お芝居に対しても熱い思いを持っている。桐生先生が春木先生をどう受け入れていくのか――その過程において、僕らのお芝居もきっと変わっていくと思うので、とても楽しみです」と期待に胸をふくらませる。

はたして2人は今回、どんな化学反応を起こしてくれるのか？

◆磯村勇斗（桐生昴・役）コメント（全文）

――出演オファーを受けた際のご感想を教えてください。

ついに医師役が来たかと。今まで医療ドラマをやってこなかったので、自分としても新しい挑戦になると思い、クランクインが楽しみでした。

そして、今作は、医療ドラマの名作をたくさん生み出してきたテレビ朝日さんのドラマですが、これまでとはちょっと違ったアプローチで紡ぎ出すヒューマンドラマになっているので、患者さんを救うことをメインに据えつつも、その周りで起こる若者たちの葛藤や生き様がとても丁寧に描かれています。

ドラマとしてのエンタメ要素もありつつ、医療現場に携わる人々のリアルな部分を大事にしている作品だと感じ、ぜひ参加したいと思いました。

――医師役は初めてですが、苦労されていること、演じる上で気を付けていることはありますか？

専門用語を理解するのは、やはり大変です。また、手術の所作についても医療監修の先生に教えていただき、家に器具を持ち帰って練習しています。

ただ、演じる役はスーパードクターではないので、何よりも感情を大事にしながら演じています。そんな中、所作に関してはパンチやキックといったアクションと同じような解釈で覚えると、動きだけにとらわれず、演じやすいことに気づきました。

――今回演じられる桐生昴に対して、どのような印象をお持ちですか？

冷静さは持ちつつも、内側にはしっかりと自分の意思や感情もあり、心を熱くしながら患者と向き合っている。ただ単にクールなキャラクターだけで終わらせたくないと思いました。

実は僕自身も、仕事中はわりと冷静に周りの動きなどを見ているのですが、内側には芝居や作品づくりに対して熱いものがあるんです。その資質と状況を判断する目に関しては、桐生と共感できる部分が非常にあります。

――日々撮影は進んでいますが、現場の雰囲気はいかがですか？

同世代のメンバーが多いので、撮影合間は学生に戻ったような楽しい気分になります。一方、患者の命が関わるシーンの撮影では皆さんの切り替えが早く、非常に濃厚な時間が流れています。

実は今回、「全裸監督かな!?」と思うくらい（笑）、手持ちカメラをぐるぐる振り回しながら、登場人物たちにガンガン寄っていくなど、ドラマでは珍しいアグレッシブな撮り方をしているんですよ。それが作品の疾走感や躍動感につながっている気がします。

相乗効果で演じる側もアドレナリンがどんどん出てくるので、僕自身も完成作品を見るのが楽しみです。

――主人公・春木遥を演じる今田美桜さんの印象も、改めて教えてください。

今田さんはよく笑う子で、現場が華やかになるし、お芝居に対しても熱い思いを持っています。現場でお芝居の話もさせていただいていますが、本当に熱い方だなと思います。

桐生先生と春木先生は、お互いに切磋琢磨していくような関係性。桐生先生が春木先生をどう受け入れていくのか――その過程において、僕らのお芝居もきっと変わっていくと思うので、とても楽しみです。

――視聴者の皆様に向けて、メッセージをお願いいたします。

人生の分岐点を経験した方もいれば、きっとこれから経験する方、今まさに直面している方もいらっしゃると思います。でも、人生の分岐点にぶつかっても怖くないんだよ。そんなメッセージと勇気を、皆さんにお届けできたらいいなと思っています。皆さん、ぜひご覧ください。

◆今田美桜（春木遥・役）コメント（全文）

心から信頼している磯村さんと、また新しい役どころでご一緒させていただけて、とてもうれしいです。磯村さんは昔から、真顔でお茶目な方。普段はすごく面白くて楽しい方なのですが、いざ本番となるとグッと役に入られるんです。

今回演じられる桐生先生はクールな瞬間が多いキャラクターなので、なおさら切り替えの早さに驚かされています。また、磯村さんは本当に頼りになる方。多くを話さなくても、いつもさりげなく気を使ってくださったり、助けてくださったりするので、本当にありがたいです。