フジテレビ系で放送中の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』で、JAXAの宇宙日本食開発担当・木島真を演じている神木隆之介。第5話では、主演・北村匠海演じる朝野（峻一）先生とついに本格的に対峙し、物語は大きく動き始めた。今回のインタビューでは、神木が現場で感じた北村の芝居の凄みや、「自分の可能性をもっと発見していきたい」と語る現在の仕事観について話を聞いた。

参考：TXQ FICTION『神木隆之介』は“何を”映しているのか 複雑な構造と怪しい企画の真意を考察

■「北村匠海はお芝居の神様」

ーー本作に関わったことで、日常生活の中で変化したことはありましたか？

神木隆之介（以下、神木）：もともと空を見るのがすごく好きなんです。宇宙って、昼は太陽や月があって、夜になると星が見えて、繋がっている感覚があるじゃないですか。YouTubeで宇宙に関する動画を観るのも好きですし、ずっと遥か遠い存在だと思っていました。でも、この作品に関わったことで、「頑張れば、諦めなければ、届く場所なんだ」という感覚に変わったんです。人類が本気で目指している場所なんだなって。以前は「きれいだな」くらいの感覚だったんですけど、“あそこを目指している人がいる”と思うようになって、宇宙に対する見方がすごく変わりましたね。

ーー神木さんご自身は、木島というキャラクターの魅力をどんなところに感じていますか？

神木：木島は、誰よりも物事に真正面から向き合っている人だと思うんです。そこは彼のすごくカッコいい部分でもありますし、逆に不器用さでもあるのかなって。あまり器用な人間ではないんですよね。でも、そこがすごく人間らしいというか、人間臭い部分として伝わったら嬉しいです。不器用なりに宇宙と向き合って、生徒たちと向き合って、そして“宇宙食サバ缶”とも真剣に向き合っている。そんな木島が、生徒たちに引っ張ってもらいながら、自分の知らなかった新しい世界をどんどん見つけていくんです。それが物語としてもすごく面白いですし、木島というキャラクターの大きな魅力の1つなんじゃないかなと思っています。

ーー第5話でついに北村匠海さん演じる朝野先生と本格的に対峙しました。実際に一緒に芝居をしてみて、どんなことを感じましたか？

神木：あの人は、お芝居の神様です。もう皆さんいろんなところで書かれていると思いますが、ずっと憧れだったんです。前回取材していただいたときは、まだ一緒のシーンがなくて、「楽しみですね」という段階だったんですが、第5話で実際にご一緒してみて……やっぱり神様だなと改めて思いました。朝野先生として、とにかく目がまっすぐなんです。それって、北村匠海ではない存在になっている証拠でもあると思っていて。包容力もありますし、目の前で見ていると、本当に繊細なことをたくさんやられているんですよ。息遣いだったり、返答するまでの間だったり。一見すごくナチュラルに見えるんですけど、実はものすごくいろんなことを考えて、それを細分化して、違和感なく表現されている方なんだなって。改めて素敵だなと思いましたし、一緒に芝居ができて本当に嬉しかったです。もっと絡みたいですね。朝野先生と木島って、今まで別々の場所で動いていた2人なんですけど、実際に混ざり合うと、一気に物語が動き出す感覚があって。それを演じながら感じていました。

ーー第5話の撮影現場で、印象に残っているやり取りはありましたか？

神木：本当に話したかったエピソードが1つあって（笑）。第5話で2人が対峙するシーンで、木島が「生きるっていうことは、楽しむを配るっていうことなのかな」と言うセリフがあるんですが、この“配る”という言葉は、実は匠海くんが加えてくれたものなんです。「さすがDISH//！」って言いました（笑）。やっぱり天才です。もともと近いニュアンスのセリフではあったんですが、個人的にはもっと表現を膨らませたいと思っていて。でも、自分の中ではどう広げればいいのか分からなくて、監督とも相談していたんです。そんな中で、匠海くんが言葉を提案してくれて。あとでめちゃくちゃ恥ずかしかったのは、その言葉を完全に自分のものみたいな顔で芝居していたことです（笑）。でも、自分が悩んでいることや考えていることをちゃんと汲み取って、一緒に考えてくれるんですよね。本当に先生みたいな方だなと思いました。

■「自分には芝居しかないけど、芝居がある」

ーー長く俳優として第一線で活躍されている神木さんから見て、北村匠海さんのお芝居にどんな魅力を感じますか？

神木：まず、セリフの第一声から他の方とはまったく違う空気を出せるんです。匠海くんって、最初の一言からすごく優しいんですよね。それが匠海くん自身の人柄なのか、朝野先生という人物を演じているからなのかは分からないんですけど、“この人をもっと見たい”と思わせる力がある。それって本当にすごいことだと思いますし、なかなかできることじゃないと思います。すごく羨ましいですね。

ーーTXQ FICTION第5弾『神木隆之介』（テレ東系）では、“自分自身をフィクション化する”という挑戦的な作品にも参加されていました。幼少期から第一線で活動を続けてきた神木さんは、今のご自身の強みをどのように捉えていますか？

神木：匠海くんや菅田将暉って、歌だったり、服飾だったり、カメラだったり、お芝居以外の表現も楽しんでいるじゃないですか。そういう姿を見ると、「いいなあ、楽しそうだなあ」って羨ましく思う自分もいて。「自分は今から何を一から始められるんだろう」って悩むこともありました。でも、振り返ってみると、自分には芝居しかないけど、芝居があるんだって気付いたんです。その中で、自分の可能性をもっと発見していきたいという思いがあって、『TXQ FICTION』にも繋がっていきました。今後も、同世代の役者たちが「そこ盲点だったな」「ずるいな、それめちゃくちゃ面白そうじゃん」って思うようなことをやれたらいいなと思っています。成功するか失敗するかよりも、最初にやった人でいたいんですよね。そういう存在でありたいなと思っています。

ーー第一線で活動を続ける中で、いまお芝居に対して大切にしているスタンスはありますか？

神木：芝居に対しては、とにかく誠実でいることですね。今までのスタンスを大きく変えずに、楽しんでやれることが一番大事だと思っています。それは昔から変わらないですし、これからも大切にしていきたいことです。やっぱり楽しめるかどうかってすごく大事なので、そこだけは変えたくないなと思っています。

ーー今回の現場では若いキャストの方々との共演も多かったと思います。刺激を受けた部分もありましたか？

神木：すごくありましたね。今回も生徒役のみんなとご一緒して、それぞれ役への向き合い方やアプローチの仕方が全然違うんだなって感じましたし、セリフの言い方や表現の仕方にも個性があるんです。若い方たちが悩んでいる姿を見ると、「どんなことを考えているんだろう」「何に悩んでいるんだろう」って気になるんです。そうやって知っていくことで、自分の中にも「こういう考え方があるんだ」って新しい発見が生まれるので。今後も後輩たちから学ぶことってすごく多いと思いますし、制約のない発想をたくさん持っているのが若い世代の魅力だと思うんです。そういう刺激を受けながら、年齢を重ねていけたらいいなと思っています。（文＝佐藤アーシャマリア）