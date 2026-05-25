7月よりテレビ朝日系で放送がスタートする今田美桜主演ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』に磯村勇斗が出演することが決定した。

参考：『あんぱん』を経て初の医師役に 今田美桜、『クロスロード』は主演としての佇まいに注目

『ドクターX ～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）や『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（TBS系）のスタッフが集結した本作は、若き救命医・救急隊員・警察官の正義と成長を描く医療ドラマ。『東京リベンジャーズ』シリーズなどの髙橋泉が完全オリジナルで脚本を手がけ、『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系）の及川拓郎、『義母と娘のブルース』（TBSテレビ）の中前勇児が演出を担当する。

横浜湾岸病院の救命救急科で働く若き救命医・春木遥役で今田が主演を務める。

磯村が演じるのは、遥とともに、命のバトンをつなぐ先輩救命医・桐生昴。桐生は「医者は神様じゃない。救えない命だってある」という非情な現実を、身をもって経験してきた横浜湾岸病院・救命救急科のエース。多くの命を救うには冷静かつ健全であるべきだという考えのもと、どんな時も冷静沈着でいる。感情を表に出さず、一見クールな人物に見えるが、その言動の裏には人知れず、複雑な思いも渦巻いている。

磯村は「専門用語を理解するのは大変。手術の所作についても、医療監修の先生に教えていただき、家に器具を持ち帰って練習している」と、初の医師役に挑むにあたっての努力を明かす一方で、「今回はスーパードクターの役ではないので、何よりも感情を大事に演じている」と断言。桐生について、「内側にはしっかりと自分の意思や感情もあり、心を熱くしながら患者と向き合っている」と分析し、「ただ単にクールなキャラクターだけで終わらせたくない」と並々ならぬ熱意をにじませている。

磯村とは、兄妹役を演じた『SUITS／スーツ』シリーズ（フジテレビ系）など数多くの作品でタッグを組んできた今田は「心から信頼している磯村さんと、また新しい役どころでご一緒させていただけて、とてもうれしいです」とニッコリ。磯村も「今田さんはよく笑う子で、現場が華やかになるし、お芝居に対しても熱い思いを持っている。桐生先生が春木先生をどう受け入れていくのか――その過程において、僕らのお芝居もきっと変わっていくと思うので、とても楽しみです」と期待に胸をふくらませた。

磯村勇斗（桐生昴役） コメントオファーを受けた際の率直な気持ちついに医師役が来たかと。今まで医療ドラマをやってこなかったので、自分としても新しい挑戦になると思い、クランクインが楽しみでした。そして、今作は、医療ドラマの名作をたくさん生み出してきたテレビ朝日さんのドラマですが、これまでとはちょっと違ったアプローチで紡ぎ出すヒューマンドラマになっているので、患者さんを救うことをメインに据えつつも、その周りで起こる若者たちの葛藤や生き様がとても丁寧に描かれています。ドラマとしてのエンタメ要素もありつつ、医療現場に携わる人々のリアルな部分を大事にしている作品だと感じ、ぜひ参加したいと思いました。

役づくりで準備したこと、気を付けていること専門用語を理解するのは、やはり大変です。また、手術の所作についても医療監修の先生に教えていただき、家に器具を持ち帰って練習しています。ただ、演じる役はスーパードクターではないので、何よりも感情を大事にしながら演じています。そんな中、所作に関してはパンチやキックといったアクションと同じような解釈で覚えると、動きだけにとらわれず、演じやすいことに気づきました。

演じる桐生昴の印象冷静さは持ちつつも、内側にはしっかりと自分の意思や感情もあり、心を熱くしながら患者と向き合っている。ただ単にクールなキャラクターだけで終わらせたくないと思いました。実は僕自身も、仕事中はわりと冷静に周りの動きなどを見ているのですが、内側には芝居や作品づくりに対して熱いものがあるんです。その資質と状況を判断する目に関しては、桐生と共感できる部分が非常にあります。

撮影現場の雰囲気同世代のメンバーが多いので、撮影合間は学生に戻ったような楽しい気分になります。一方、患者の命が関わるシーンの撮影では皆さんの切り替えが早く、非常に濃厚な時間が流れています。実は今回、「全裸監督かな!?」と思うくらい（笑） 手持ちカメラをぐるぐる振り回しながら、登場人物たちにガンガン寄っていくなど、ドラマでは珍しいアグレッシブな撮り方をしているんですよ。それが作品の疾走感や躍動感につながっている気がします。相乗効果で演じる側もアドレナリンがどんどん出てくるので、僕自身も完成作品を見るのが楽しみです。

共演する今田美桜の印象今田さんはよく笑う子で、現場が華やかになるし、お芝居に対しても熱い思いを持っています。現場でお芝居の話もさせていただいていますが、本当に熱い方だなと思います。桐生先生と春木先生は、お互いに切磋琢磨していくような関係性。桐生先生が春木先生をどう受け入れていくのか――その過程において、僕らのお芝居もきっと変わっていくと思うので、とても楽しみです。

視聴者にメッセージ人生の分岐点を経験した方もいれば、きっとこれから経験する方、今まさに直面している方もいらっしゃると思います。でも、人生の分岐点にぶつかっても怖くないんだよ。そんなメッセージと勇気を、皆さんにお届けできたらいいなと思っています。皆さん、ぜひご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）