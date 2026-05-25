ラ・リーガ 25/26の第38節 ビリャレアルとアトレチコ・マドリードの試合が、5月25日04:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。

ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはアデモラ・ルックマン（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、アレックス・バエナ（MF）らが先発に名を連ねた。

30分に試合が動く。ビリャレアルのダニエル・パレホ（MF）がPKを決めてビリャレアルが先制。

さらに34分ビリャレアルが追加点。アジョセ・ペレス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに40分ビリャレアルが追加点。アジョセ・ペレス（FW）のアシストからジョージズ・ミカウタゼ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

しかし、43分、アトレチコ・マドリードのアントワヌ・グリーズマン（MF）のアシストからマルク・プビル（DF）がヘディングシュートを決めて3-1と2点差に詰める。

だが、45分ビリャレアルが追加点。ニコラス・ペペ（FW）のアシストからパプ・ゲイ（MF）がゴールで4-1。3点差となる。

ここで前半が終了。4-1とビリャレアルがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、アトレチコ・マドリードは同時に3人を交代。ジュリアーノ・シメオネ（FW）、ダビド・ハンツコ（DF）、マルク・プビル（DF）に代わりアレクサンデル・セルロート（FW）、アレクサ・プリッチ（DF）、マッテオ・ルッジェーリ（DF）がピッチに入る。

54分ビリャレアルが追加点。ニコラス・ペペ（FW）のアシストからアジョセ・ペレス（FW）がゴールで5-1。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。5-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ビリャレアルが5-1で勝利した。

なお、アトレチコ・マドリードは27分にジュリアーノ・シメオネ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-25 06:00:34 更新