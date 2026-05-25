セリエA 25/26の第38節 クレモネーゼとコモの試合が、5月25日03:45にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。

クレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）らが先発に名を連ねた。

16分、クレモネーゼが選手交代を行う。ユセフ・マレー（MF）に代わりヤリ・バンデピュッテ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

36分に試合が動く。コモのヘスス・ロドリゲス（FW）がゴールを決めてコモが先制。

ここで前半が終了。0-1とコモがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、クレモネーゼは同時に2人を交代。アレッシオ・ゼルビン（MF）、モーテン・トルスビー（MF）に代わりロマーノ・フロリアーニ（DF）、ミケーレ・コッロコロ（MF）がピッチに入る。

51分コモが追加点。ヘスス・ロドリゲス（FW）のアシストからアナスタシオス・ドウビカス（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、55分、クレモネーゼのフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）がPKを決めて1-2と1点差に迫る。

64分、コモが選手交代を行う。ヘスス・ロドリゲス（FW）からマクサンス・カケレ（MF）に交代した。

71分にクレモネーゼのアルベルト・グラッシ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

72分にクレモネーゼのミラン・ジュリッチ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

72分にクレモネーゼのデイビッド・オケレケ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

74分コモに貴重な追加点が入る。リュカ・ダクーニャ（MF）がPKを決めて1-3。2点差に広げる。

76分、コモが選手交代を行う。アルベルト・モレノ（DF）からイグナス・ファンデルブレンプト（DF）に交代した。

81分コモが追加点。マクサンス・カケレ（MF）のアシストからリュカ・ダクーニャ（MF）がゴールで1-4。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-4で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。コモが1-4で勝利した。

なお、クレモネーゼは21分にモーテン・トルスビー（MF）、61分にジェイミー・バーディ（FW）、71分にマッテオ・ビアンケッティ（DF）、76分にヤリ・バンデピュッテ（FW）に、またコモは20分にヘスス・ロドリゲス（FW）、49分にアルベルト・モレノ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-25 06:00:47 更新