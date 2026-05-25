セリエA 25/26の第38節 ベローナとローマの試合が、5月25日03:45にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。

ベローナはキーロン・ボウイ（FW）、トマーシュ・ススロフ（MF）、マルティン・フリーゼ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはドニエル・マレン（FW）、パウロ・ディバラ（FW）、マティアス・スーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、ローマは同時に2人を交代。ニッコロ・ピジリ（MF）、ダニエレ・ギラルディ（DF）に代わりニール・エルアイナウイ（MF）、ジャン・ジオルコウスキ（DF）がピッチに入る。

50分にベローナのニコラ・バレンティーニ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

56分に試合が動く。ローマのパウロ・ディバラ（FW）のアシストからドニエル・マレン（FW）がゴールを決めてローマが先制。

58分、ベローナは同時に2人を交代。トマーシュ・ススロフ（MF）、サンディ・ロフリッチ（MF）に代わりアルメル・ベラコチャプ（DF）、アル・ムスラティ（MF）がピッチに入る。

70分、ベローナは同時に2人を交代。アブドゥ・ハールイ（MF）、マルティン・フリーゼ（MF）に代わりアミン・サール（FW）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）がピッチに入る。

72分、ローマは同時に2人を交代。マティアス・スーレ（FW）、ジャン・ジオルコウスキ（DF）に代わりステファン・エルシャーラウィ（FW）、クアディオ・コネ（MF）がピッチに入る。

84分、ローマが選手交代を行う。ドニエル・マレン（FW）からロビニオ・バズ（FW）に交代した。

86分、ベローナが選手交代を行う。ラフィク・ベルガリ（DF）からヨアン・ベルメザン（FW）に交代した。

後半終了間際の90+3分ローマに貴重な追加点が入る。パウロ・ディバラ（FW）のアシストからステファン・エルシャーラウィ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ローマが0-2で勝利した。

なお、ベローナは45+1分にサンディ・ロフリッチ（MF）に、またローマは71分にジャン・ジオルコウスキ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-25 06:01:00 更新