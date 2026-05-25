しなやかなボディラインに目が離せない…韓国チアリーダーの超絶“美くびれ”にファン熱狂

韓国チアリーダーのイ・ダヘが引き締まった“美くびれ”でファンを虜にしている。

【写真】そんな格好で大丈夫？イ・ダヘの危険な白レギンス姿

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。「夏が来ているよ！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、開放的な海辺でスイカを手にしながらカメラに微笑みかけるイ・ダヘが写っている。ノースリーブのクロップド丈トップスにデニムパンツを合わせたコーディネートで、引き締まったウエストが際立つしなやかなボディラインを惜しげもなく披露している。

目鼻立ちの整ったビジュアルも相まって、思わず二度見してしまうようなプロポーションで多くのファンを釘付けにしたイ・ダヘ。彼女の投稿には「完璧なスタイルだ！」「とても綺麗です」「素晴らしいウエストだ」「あまりにも美しすぎる」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

1999年8月4日生まれで26歳のイ・ダヘは、2019年からチアガールとして活動を開始。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務める一方、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースではリポーターとしても活躍している。2023年以降は台湾を拠点に活動の幅を広げ、現地での高い人気を背景に、2024年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手デビューも果たしている。