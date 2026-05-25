1-4月の全国の外資導入額は2876．9億元―中国商務部

中国商務部によると、1〜4月に全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比6．8％増の2万113社となり、実行ベースの外資利用額は前年比10．3％減の2876億9000万元（約6兆7407億円）でした。

業界別で見ると、製造業は788億8000万元（約1兆8482億円）で、サービス業は2041億5000万元（約4兆7833億円）でした。ハイテク産業は前年比20．3％増の1163億3000万元（約2兆7257億円）で、実行ベースの外資利用額全体に占める割合は40．4％と、前年同期より10．3ポイント上昇しました。そのうち、研究開発および設計サービスの外資利用額（実行ベース）は108．4％、コンピューターおよび事務設備製造業は22．9％、電子と通信設備製造業は20．2％増加しました。

出資の地域別で見ると、ルクセンブルクからの対中投資実行額は110．3％、スイスが60．8％、フランスが58．3％、米国が24．5％増加しました。（自由港経由の投資データを含む）

外資の投資残高は安定しています。ここ3年間、中国の既存外資企業数は年々増加して既に53万社を超えており、外資ストック総額も3兆6000億ドル超となっています。2025年は8000社を超える外資企業が対中投資を増やし、前年比10％以上の伸びを記録しました。2026年の1〜4月には、3000社を超える外資企業が追加投資を行っています。（提供/CGTN Japanese）