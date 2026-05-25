◇パ・リーグ ソフトバンク7―6日本ハム（2026年5月24日 みずほPayPay）

ソフトバンク・杉山が、1点差の9回を無失点でしのぎ、4月9日の西武戦以来の5セーブ目を記録した。

「復帰後初セーブになったので良かったです。これからもリードを守れるように頑張ります」

二転三転の攻防が繰り広げられて7―6の9回。マウンドを任されたのは背番号40だった。4月11日の日本ハム戦で自身の投球に納得いかず、ベンチを殴って左手を骨折。出場選手登録を抹消され、8日のロッテ戦で1軍復帰は果たしたが、セーブ機会での起用は再昇格後、初だった。

先頭の五十幡には5球全て直球。最後は154キロで空振り三振に仕留める。一転、レイエスにはフォークの連投で空振り三振だ。浅間には四球を与えたが、最後は清宮幸をフォークで三飛で抑えた。守護神としての完全復活劇だった。

この日は「王貞治レガシーデー」として開催され、「キング・オブ・クローザー」と呼ばれたサファテ氏も来場した。シーズン54セーブのプロ野球記録を持つかつての絶対守護神の前での復活劇。右腕から放った直球は最速155キロだった。

1軍復帰後は4試合で計4回を無安打無失点。奪三振はイニング数を大きく上回る「8」を記録する。リーグ3連覇には絶対に欠かせない杉山が9回に戻った事実は、チームにとってこれ以上ない朗報だった。（昼間 里紗）