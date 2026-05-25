「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

あと一歩届かなかった。それでもドリームコアが見せた執念の走りは、確かに未来を感じさせるものだった。

２０日に逝去した萩原師へ捧げる“弔いＶ”を目指して挑んだ。一度は先頭に立ったものの、ゴール前で勝ち馬に差され、首差の２着惜敗。南田助手は「よく頑張ってくれたと思います。力は出し切ってくれたと思うけど悔しいですね」と肩を落とした。亡き師匠へ向けて「勝てなくて、すいません」と言葉を絞り出した。

しかし、馬自身は確かな成長を示していた。積極的にポジションを取りにいって、３歳牝馬にとって過酷な２４００メートルを最後までしっかりと走り切った。桜花賞で９着と不本意な結果に終わったが、すぐに巻き返してみせた。ルメールは「いいポジションを取れましたが、ペースが遅くて引っ掛かってしまい、外にモタれてエネルギーのロスがありました。でも、ゴールまで頑張ってくれましたね」とパートナーの奮闘をたたえた。

弔いＶこそならなかったが、今後へ大きな可能性を示した。萩原師から受け継いだものを胸に、秋に再び大舞台に挑戦する。