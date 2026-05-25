増子敦貴“直樹”、自分を変えようとバイトを始める 25日放送『産まない女はダメですか？』第9話【あらすじ】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第9話が25日放送される。
【場面写真】逃げて！夫の行動がエスカレートしてうろたえる宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第9話では、アサの職場にまで現れた哲也が、不穏な言動で恐怖を残したまま去っていく。一方、緒方は元妻・千紘（渡邉美穂）が娘との再会を求めて現れ、千紘との過去を振り返り、自らが“産ませる側”として彼女を追い詰めていたことと向き合い、苦しい選択を迫られる。
そんな中、直樹（増子敦貴）は自分を変えようと新たにバイトを始めるが、家庭では母・愛子が思いもよらぬ行動に出る。
【場面写真】逃げて！夫の行動がエスカレートしてうろたえる宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第9話では、アサの職場にまで現れた哲也が、不穏な言動で恐怖を残したまま去っていく。一方、緒方は元妻・千紘（渡邉美穂）が娘との再会を求めて現れ、千紘との過去を振り返り、自らが“産ませる側”として彼女を追い詰めていたことと向き合い、苦しい選択を迫られる。
そんな中、直樹（増子敦貴）は自分を変えようと新たにバイトを始めるが、家庭では母・愛子が思いもよらぬ行動に出る。