料理をする飼い主さんの背中におんぶしてもらっている猫の「牛子」ちゃん。赤ちゃんのように大人しく背負われ、飼い主さんを独占して幸せそうにくつろいでいる姿を収めた動画は、記事執筆時点で41万再生を突破。「逃げないんだね」「ご飯作りも、モチベーション上がりますね」との声が上がっています。

【動画：夕飯の支度中、猫を『ショッピングバッグ』に入れてみたら…あまりにも『赤ちゃんすぎる光景』】

飼い主におんぶされる猫

Instagramアカウント『しろ姐さん★トラ次郎★銀次郎★牛子さん★福太郎』に投稿されたのは、飼い主さんにおんぶされた猫さんの愛らしい姿です。

ある日、キッチンで夕飯づくりをしていた飼い主さんの背中についていたのは「ショッピングバッグ」。まるでリュックのようにぴったりとおんぶしていたのは、ハチワレ猫の「牛子」ちゃんです。

サイズ違いでもうっとり大満足

飼い主さんが購入していたおんぶ紐のサイズが合わず、一旦ショッピングバッグを使用してみたのだそう。すると、牛子ちゃんにとっては驚くほど居心地が良いようで、ショッピングバッグの中でとてもリラックスしていたのだとか。

赤ちゃんのように大人しく背負われて、時折気持ちよさそうにウットリと目を閉じる様子はとても微笑ましいものです。

飼い主さんのことを独占できるのも、牛子ちゃんにとってたまらない幸せなのでしょう。

ぬくぬく過ごす姿に反響

飼い主さんが牛子ちゃんをおんぶするのは、もう一匹の同居猫「トラ次郎」くんから意地悪されてしまうのを防ぐための防衛策でもあるとか。飼い主さんの背中に避難することで、安全にぬくぬく過ごしているようです。

投稿には、「帰宅後、飼い猫が泣き止まない時、おんぶしてごはん作ってました。懐かしい」「大変な日々のご飯作りも、モチベーション上がりますね。そして…羨ましい光景です」「かわいい♡逃げないんだね」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント『しろ姐さん★トラ次郎★銀次郎★牛子さん★福太郎』では、個性豊かな5匹の日常の様子を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント『しろ姐さん★トラ次郎★銀次郎★牛子さん★福太郎』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。