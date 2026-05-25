おやつをおねだりしていた子猫たち…。愛らしいアピールのビフォーアフターが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は123万回を超え、29万件を超える「いいね」が寄せられています。

【動画：大きな声で鳴いて『おやつをおねだりする猫たち』→8年後…尊すぎるビフォーアフター】

全力のおねだり

Instagramアカウント「@tetomugiharu」に投稿されたのは、猫ちゃんたちのおねだりのビフォーアフターです。おやつに大興奮の「小麦」ちゃんと「小春」ちゃん。2匹は「ニャー！ニャー！」と大きな声で鳴いてアピールをしていたそうです。特に子猫の小春ちゃんは高い声で、全力で鳴いていたのが特徴的だったといいます。

8年たっても変わらない情熱

8年がたった現在。小麦ちゃんと小春ちゃんは、今もおやつがうれしくて鳴いてアピールしているそうです。小さかった小春ちゃんは成長しておとなの体型になり、小麦ちゃんはぽっちゃりしたといいます。また、小春ちゃんの鳴き声も大人の落ち着いた声に変わったそうです。今も昔もおやつに目をキラキラさせる小麦ちゃんと小春ちゃんでした。

仲良し猫ちゃんたちの日常

小麦ちゃんと小春ちゃんは、寄り添って過ごすほど仲良しだといいます。一緒に窓から外を眺めたり、一つのベッドに入って過ごしたりするのだそう。ただ、じゃれ合っているうちにけんかになってしまう、多頭飼育ならではの光景が見られることもあるといいます。

小麦ちゃんは、同居猫のPooくんとも仲良しだそうです。Pooくんの上に乗って寝てしまうこともあるのだとか。時には立場が逆転して、Pooくんに首をロックされたまま寝られてしまうなんてシーンも見られたといいます。穏やかにのびのびと過ごす猫ちゃんたちの姿に心が温まります。これからも賑やかで美味しい毎日を過ごしてほしいですね。

投稿には「いくつになっても変わらない可愛さですね」「茶白さんのぽっちゃり進化が可愛い」「この可愛さは有罪です」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「@tetomugiharu」では、小麦ちゃん、小春ちゃんと同居猫たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@tetomugiharu」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。