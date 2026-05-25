髪に時間かけてられない → ならコレ！【40・50代】楽にシャレる♡「おすすめヘア」

髪のスタイリングに時間をかけられない人は、時短できれい見えが狙えるスタイルをマネしてみて。手間をかけずに整うだけでなく、ラフすぎず大人にちょうどよい抜け感を演出してくれます。40・50代におすすめの、扱いやすさとおしゃれを両立したヘアをご紹介します。

肩ラインで決まるひし形外ハネレイヤー

肩につくくらいのミディアムヘアにレイヤーを入れた、ひし形シルエットの外ハネスタイル。トップに自然なボリュームを出しつつ、顔周りに動きをつけることで、小顔見えとバランスのよさを両立できます。「肩ラインのクビレはスタイリングが苦手な方も◎ いざという時結べるのも」とスタイリストの@kitadani_koujiroさんも紹介しているように、自然なくびれと外ハネ感なら、こなれた印象に仕上がります。

そのままでも可愛い大人ウルフスタイル

レイヤーをしっかり入れたメリハリのあるウルフスタイルは、動きと軽さで一気に今っぽい印象に。

担当した@motoshi_wtokyo_wolfさんも「ノンスタイリングでも可愛い」と太鼓判を押していて、頑張りすぎなくてもおしゃれに見えるのが魅力です。無理に巻かなくても自然な動きが出るので、毎日のスタイリングもラクに決まるはず。

ワンカールでシャレるレイヤーボブ

毛先に動きをつけてナチュラルに仕上げたスタイル。@ema_nishibuさんが「ワンカールレイヤーボブ」と紹介しているように、ワンカール足すだけでこなれ感と今っぽさを演出します。さらに「夜も乾かすだけ！」「忙しい朝でもなんとかなっちゃう！」という手軽さがあるのもうれしいポイント。動きをつけやすいようにレイヤーが入っているので重く見えず、軽やかな印象にまとまります。頑張りすぎずオシャレに見せたい人におすすめのヘアスタイルです。

ラクしてキレイなナチュラルショート

丸みのあるシルエットに仕上げたショートカットに、毛先を中心にニュアンスパーマをプラスしたスタイル。トップに程よくレイヤーを入れて動きを出しつつ、襟足はタイトに収めているので、女性らしさもキープできそう。@hanae.yamaguchiさんによると「スタイリングは半渇きの状態でオイルとバームを全体に馴染ませ、自然乾燥させればオッケー」とのことで、このスタイルなら楽ちんとおしゃれが同時に叶うかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@ema_nishibu様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしなたら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。