世帯年収1700万円の専業主婦　外食は近所のチェーン店、海外旅行は「高いから行かないです」

世帯年収が1000万円を超えても、意外と堅実な生活をしている家庭は少なくない。

投稿を寄せた栃木県の40代男性（不動産業経営／世帯年収1800万円）は、自身の収入が1500万円で妻が300万円。北関東の「標準的な一軒家」に住んでおり、普段の暮らしについては「お金の心配はなく欲しいものは買えるが、贅沢や無駄遣いはしない」と語る。（文：篠原みつき）

「食べたいものを食べますが、身体に良いものを選んでいます」

食費については細かく把握していないようだが、

「食べたいものを食べますが、身体に良いものを選んでいます」

と、こだわりを明かす。一方で、使うところにはガッツリ使っているらしく、「年2回の海外旅行の時は結構使います」と書いている。

対照的なのは、愛知県の40代女性（専業主婦／世帯年収1700万円）の投稿だ。夫が自営業で1300万円、大手自動車メーカー勤務の息子が400万円だという。金額だけ見ればかなり裕福に思えるが、

「全く余裕がある生活をしていないです。持家一軒家ですが、広さは近所と全く同等です」

と現状を打ち明ける。

「基本1泊2日の国内旅行で海外旅行は高いから行かないです」

食費に関しても「我慢せず食べたいものを買いますが、外食は特別高級店に行くでもなく近所のチェーン店です」と、そこまで派手な生活はしていない様子だ。旅行のスタイルについても、先の男性とは異なり、

「貯金をしなくても旅行などは行けますが基本1泊2日の国内旅行で海外旅行は高いから行かないです」

とシビアな金銭感覚を覗かせた。もしかすると“お金はあるのに貧乏症”のタイプなのかもしれない。

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