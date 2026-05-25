職場に幽霊？ビビりまくる新人女性に「アイツらはアンタみたいなのを虐めて遊んでいるんだよ！」と言い放ったベテラン女性

現代では幽霊の存在も科学的に説明できると言われているが、そうはいっても「見える」がゆえに困ることもあるようだ。

投稿を寄せた兵庫県の50代女性は、何十年も前、中卒で就職した会社での出来事が今も忘れられないという。そこは誰もが知る大企業の下請け工場で、地元では一大産業として有名だったが、同時に「出る」ことでも有名な場所だった。

当時10代後半だった女性は人一倍感受性が高かったらしく、「ソリャ〜見るわ見るわでひとりで大騒ぎ」していたため、パートやお局サマに怒られてばかりだったそうだ。

倉庫内での一人作業、どこからか声をかけられ……

何を見たのかについては「あまりにも生々しい」として具体的には明かしていないが、作業に支障をきたすほどだったそう。

「私が倉庫内で1人作業して居るとどこから声をかけられて…、倉庫内は私1人です、他の方は積み込み作業中です、倉庫奥で私は異形な姿を見て悲鳴を上げる程頻繁に見ていました」

1人きりの倉庫の奥で不思議なものを見て悲鳴を上げる毎日。そんな恐怖のどん底にいた女性に対し、年配のお局さまが言い放った言葉がこれだ。

「アイツらはアンタみたいなのを虐めて遊んでいるんだよ！」

幽霊をまるでタチの悪い先輩か何かのように扱うお局さまは強い。生きている人間のほうが強いし、幽霊ごときに動じてはいけないのだ。

女性はその後、「ある時からは私も見なくなって…、この数年後ですが私はこの会社を退職しました」と綴る。今でも「『アレ』は一体なんだっだのか？」と不思議に思っているようだが、幽霊も新人を一通りビビらせて満足したのかもしれない。

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