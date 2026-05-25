秋元康氏（６８）プロデュースの新男性アイドルグループ「Ｃｌｏｕｄ ｔｅｎ」が２４日、東京ドームシティ ラクーアガーデンステージでお披露目イベントを開催した。

夢の会場に向かって、高らかに宣言した。東京ドームの目と鼻の先にあるステージで「君とＳｏｍｅｄａｙ」「ごめん 愛こそ全て」などを熱くパフォーマンス。集まったファンの前で冨澤琉はドームを指差しながら「いつか、あそこに立ちたいと思っています」と誓いを立てた。

Ｃｌｏｕｄ ｔｅｎは、秋元氏と三井不動産、東京ドームによって設立。昨夏から実施したオーディションで３０人のメンバーを選出し、４月２３日のお披露目記者会見から活動をスタートさせた。

現在は関東各地にある三井不動産の商業施設を回っており、８月２日には東京・台場のダイバーシティ東京内に収容人数３００人規模の専用劇場もオープン予定となっている。ファンの数は日を追うごとに増えており、北凪晴は「僕らの成長を見守ってください」と呼び掛けた。希望に満ちあふれた３０人が、地道に一歩ずつ前へ進んでいる。