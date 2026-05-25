

左から菅田将暉、仲野太賀

5月24日、大河ドラマ「豊臣兄弟！」のトークライブ「小一郎・半兵衛編」が名古屋で開催された。ステージには、主演の木下小一郎長秀役を務める仲野太賀と、竹中半兵衛役の菅田将暉が登壇。観覧の応募倍率は40倍に達し、会場には約1000人のファンが詰めかけた。

【写真】大河ドラマ『豊臣兄弟！』 トークライブ in 名古屋〜小一郎・半兵衛編〜イベントの模様

10代からの友人同士である二人は、劇中さながらの息の合ったトークを展開。撮影現場でのエピソードや作品の見どころについて語り、会場を沸かせた,。このイベントの模様や二人のインタビューは、5月29日放送の「まるっと！」（東海3県向け）で紹介されるほか、NHK ONEでの見逃し配信も予定されている。

本作は八津弘幸が脚本を手掛け、安藤サクラが語りを担当。仲野、菅田のほか、池松壮亮、吉岡里帆、浜辺美波、宮崎あおい、小栗旬ら豪華キャストが集結している。ドラマは毎週日曜夜8時から放送中。

仲野太賀コメント

今日は1000人もの方々にご来場いただいたと伺いました。10 代の頃からの友人である将暉とトークができて、それをゆかりの地の皆さんに聞いていただけて、本当に嬉しかったです。相手が将暉だからこその安心感もあり、あっという間の1時間でした。観客の皆さんの笑顔を見ていると、この「豊臣兄弟！」を心から応援してくださっているんだな、楽しんでくださっているんだなとひしひしと感じられて、感謝しかありません。放送も中盤戦に入り、ここから新たな仲間も増えますし、「本能寺の変」など皆さんが期待されている大きな出来事がどんどん描かれていきます。ぜひ今後の展開を楽しみにしていてください！

菅田将暉コメント

非常にリラックスして、今日しか話せないようなことをたくさん話しました。放送中にトークイベントがあるというのは、他のドラマではあまりないことです。とてもレアな経験でしたし、贅沢な時間を過ごさせていただいたなと思います。撮影現場でよく顔を合わせていても、話す機会がない話題もたくさんあるので、太賀とお芝居以外の話、作品全体の魅力や共演者の皆さんの人柄を伝えることができ良かったです。今後の放送では、元々一人ぼっちだった半兵衛の周りに、これまで以上に人が増えていきます。半兵衛がその中で何を感じるのか、見守っていただけると嬉しいです。