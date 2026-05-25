音楽ユニット「ＦＵＮＫＹ ＭＯＮＫＥＹ ＢΛＢＹ’Ｓ」が２４日、東京・世田谷区の昭和女子大人見記念講堂で２０周年ツアーのファイナル公演を行った。

昨年９月から９か月かけて全２９公演を完走。ファンキー加藤は「長い旅路を経て、本日いよいよファイナルとなりました！ 最高のファイナルにしたい」とあいさつすると、モン吉も「ようやくここにたどりつけて感無量っす」と話した。

公演では、デビュー曲の「そのまんま東へ」から昨年リリースした最新シングルの「Ｃｏｍｅ ｂａｃｋ ｈｏｍｅ」までの２０年を振り返りつつ、代表曲「あとひとつ」「ちっぽけな勇気」など２３曲を披露。縦横無尽にステージを駆け回ると、２０００人の観客もノリノリの手拍子や踊りで応えた。

「ありがとう」の歌唱前には、ファンキー加藤がこの２０年間の思いの丈を語った。２０１３年に解散し、ソロ活動を経て２１年に再始動。「皆さんにとって非常に悲しい思いをさせてしまった。恥をしのんで再始動という形を取らせてもらいました。その間ずっと、全国のＢＡＢＹＳ（ファン）が途切れることなく声を上げ続けてくれました。僕は今、その声に甘えて再始動して心から良かったな、と思ってます」と深々と頭を下げた。

その上で「やり残した記憶というものは、意外とこの年になってもある」と切り出した。「みんなが知ってくれてるような曲をもっと作りたい。やっぱり大みそかは紅白に出たい。一応東京ドーム（解散コンサート）をやらせてもらって、涙で終わっちゃったんで、東京ドームを笑顔で迎えたい。夢があるというのが本当に幸せなこと」と語りつつ「一番の俺の目標はこうやって応援してくれる皆さんのそれぞれの人生のステキなＢＧＭ、熱い応援ソングを作り続けたい」と決意を新たにした。

アンコールでは、８月５日に新シングル「夏子」をリリースすることを発表。同曲は７月スタートのアニメ「ぐらんぶる」（ＴＯＫＹＯ ＭＸなどで放送）の主題歌にも決定した。さらに、２０周年の締めくくりとして１２月５日に東京・青海のＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯでライブイベントを開催することを発表。わき上がる客席を眺めながら、ファンキー加藤は「こんなに喜んでくれるの？ 泣きそうになっちゃった」。メモリアルイヤーはまだまだ続いていく。

ファンキー加藤は「まだまだ２０年。これって２１年目が始まっているってこと」と未来を見据える。「３０年、４０年…４０年？ みんな生きてる？」と笑わせつつ「俺は生きようと思う。本当にしんどい時、俺はずっとＢＡＢＹＳに甘えてたから、みんなもこれからの人生において苦しい時とかあったら、たくさんファンモンの音楽に寄りかかってほしい。みなさんが寄りかかったぐらいでは倒れないぐらいの力を持ったＦＵＮＫＹ ＭＯＮＫＥＹ ＢΛＢＹ’Ｓでいます」と約束していた。