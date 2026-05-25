◆パ・リーグ 楽天８―５ロッテ（２４日・楽天モバイル最強）

楽天が初回に８安打８得点の猛攻で奪ったリードを守り抜き、連敗を５で止めた。初回の８得点は１８年４月１５日の西武戦（楽天生命）と並ぶ球団最多タイ。パ・リーグ最下位ながら、課題の攻撃力が上向きな楽天は、２６日からのセ・パ交流戦で台風の目になるのか。８年前の初回８得点も現場で取材した遊軍・星野和明記者が「見た」。

９回に４点差をひっくり返された前夜の“お返し”みたいだった初回の８安打８得点。記録担当からは「楽天の初回８得点は１８年４月１５日・西武戦以来の球団タイ」との知らせが来た。私はその試合もこの記者席にいた。「８年ぶりの初回８安打８得点」を目撃なんて、何だか縁起がいいかも（オークスの馬券は外れたけど…）。

それっきり追加点が取れずに終わったが、計１４安打の楽天打線。５連敗中も３試合は２ケタ安打で、課題の攻撃力は上向きだ。この３連戦を取材していても、早いカウントから打ちにいく積極性が印象に残った。

借金７の最下位ながら、チームの雰囲気もよさそう。初回に猛攻の口火を切る安打と締めくくりの３ランを放った平良は「試合前のロッカーで浅村さんが香水をかけてくれた。『これ塗ったら絶対ホームラン打てるよ』って」とニコニコ。チーム最多の６号で、浅村には「キング」と呼ばれているそうだ。

三木監督も「今日勝つと負けるでは雲泥の差」と話したように、気分よく交流戦に臨める。一昨年は１３勝５敗で優勝。去年もセ首位の阪神にホームで３連勝。コマ不足の投手陣にも大ベテラン・岸がこの日から１軍に合流した。２年前の再現は十分にある。