◆春季高校野球近畿大会 ▽１回戦 報徳学園３―１龍谷大付属平安（２４日・わかさスタジアム京都）

近畿大会の１回戦２試合が行われた。龍谷大平安のプロ注目右腕・川島謙心（３年）が５回から２番手で登板。１２球団のスカウトが視察した中で、５回２失点で報徳学園に敗退した。報徳学園はエース左腕・沢田悠佑（３年）が、６安打１失点で完投した。天理は１２安打９得点で京都外大西に８回コールド勝ちした。

プロ注目の川島が勝負どころで痛打された。５回から２番手で登板し、迎えた同点の７回。１死から二塁打と盗塁で三塁に進まれ、右越え二塁打で勝ち越された。「ボール先行になったので、もっとストライクで押していったらよかった」。８回にも先頭に三塁打を浴び、スクイズを決められ追加点を奪われた。

５回６安打２失点で、この日のＭＡＸは自己最速に２キロ及ばない１４７キロ。「自信があった真っすぐが（昨年の）秋と全然変わっていない」と反省。３イニングで先頭打者の出塁を許し、元オリックスの川口知哉監督（４６）も「先頭の四球や、ヒットが（単打ではなく）長打になっていた」と、課題を指摘した。

初戦で姿を消したが、１２球団のスカウトが視察したほど注目度は高い。楽天・足立スカウトは「身体能力が高いし、成長に期待したい」と評価した。川島は「今まで以上に質を高めてやっていく。夏までに１５０キロを目標にしている」と、力強く意気込んだ。（横尾 紗知）