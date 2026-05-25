◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

さあ、ダービーウィークだ。第９３回日本ダービー・Ｇ１は５月３１日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。２３年生まれの３歳馬７９４４頭の頂点を目指す競馬の祭典で、歴代単独最多の６勝を挙げる武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝は今年、ゴーイントゥスカイに騎乗。上原佑紀調教師（３６）＝美浦＝との２１歳差コンビで目指すのは、歴代最年長の５７歳２か月１７日での勝利。「勝てば超えられるねん」と、横山典弘騎手の５６歳３か月４日の更新に意欲を見せる。

日本ダービーには、この男がいなければならない。歴代最多６勝（２位は福永、横山典の３勝）を誇る武豊だ。「ダービーはほんと…エネルギー源みたいなところがあるよね」。第一線を走り続けて４０年。ダービーはその活力だ。

初騎乗はデビュー２年目の８８年。コスモアンバーで２４頭立ての１６着だった。「どんな馬がダービー勝つんやろ」。１９歳の青年に、１着の景色は想像できなかった。１０度目の挑戦だった９８年、スペシャルウィークで初勝利。翌年に連覇し、０２年には当時最多の３勝目。そこからさらに３勝を積み上げた。「６回勝つとは思わないよな」。自身の想像をも超える金字塔だ。

しかし、今年の競馬の祭典は“見学”の危機だった。出走馬が続々と決まるなか、自身の騎乗予定はなし。気落ちしたところに舞い込んだ騎乗依頼が、青葉賞のゴーイントゥスカイだった。１勝馬で抽選対象だったが、「行く」とふたつ返事。「そこで権利取るしかないと思った。ほんまのラストチャンスみたいな感じやったからね」。有言実行の勝利。わずか１８しかない枠をもぎ取った。

５７歳で迎える３７回目のダービー。ゴーイントゥスカイを管理する上原佑調教師とは２１歳差のタッグだ。「（弟で調教師の）幸四郎のとこで修行してた。『開業したらお願いします』って言ってたのに全く声かからないから、あの野郎と思ってた（笑）」。チクリと刺すが、開業４年目で４頭出しの手腕には「すごいね。立派」と素直に感服する。

ゴーイントゥスカイはＧ１初挑戦。「（青葉賞は）メンバーが全然、皐月賞と比べると違う」と前置きするが、前走で見せた鋭い末脚は武器になる。「瞬発力に関しては、思った以上にあった」。跳びが大きく、東京・芝２４００メートルは力を発揮しやすい舞台。「チャンスのある一頭だと思いますよ」と虎視たんたんだ。

レジェンドには、まだ塗り替えたい記録がある。「最年長記録は典ちゃんに破られたもんな。破り返したいな」。２２年に５３歳２か月１５日で達成したダービー最年長勝利は、２年後、横山典に５６歳３か月４日で更新された。今年のレース当日、武豊は５７歳２か月１７日。「今から勝てば超えられるねん。でも、向こうもやけどな（笑）」。いくつになっても、勝利への執念は尽きない。

この後も安田記念にアドマイヤズーム、宝塚記念にメイショウタバルと有力馬がスタンバイする。「楽しみや、ほんと。オークス（アランカールで８着）、ダービー、安田、宝塚と。こんなワクワクしてる５７歳はなかなかいないやろ」。最多更新のＶ７と史上最年長Ｖ。２つの景色を見られるのは、武豊ただ一人だ。（水納 愛美）

３６歳の上原佑紀調教師「武豊さんで挑めるというのは、少し非現実的」

○…ゴーイントゥスカイは武豊とのコンビでトライアルの青葉賞を制した。歴代最多のダービー６勝を挙げるレジェンドとのタッグで挑む大一番に３６歳の上原佑調教師は「武豊さんで挑めるというのは、少し非現実的な気がします。青葉賞もすごくうまかったですし、やはり勝ち方を知っている騎手だなと思います」と２０歳以上年の離れたレジェンドに期待した。

「世界一裕福なジョッキー」獲得賞金は１００２億円超

デビュー４０年目の武豊は先月２６日の読売マイラーズＣをアドマイヤズームで制し、ＪＲＡでの獲得賞金は１０００億円を突破した。２４日現在で１００２億円超で、２位で６３５億円超の横山典に大差をつけている。各海外メディアは「世界一裕福なジョッキー」などの見出しで武豊を紹介した記事が多数あり、獲得賞金は世界ナンバーワンとして名をとどろかせている。

ＪＲＡでの勝利数は４６５７勝で、２位で３００９勝の横山典に１６４８勝差をつけて歴代トップを独走。加えて地方でも２１２勝を挙げ、賞金は７６億円超を稼ぐ。ＪＲＡのホームページでは海外で１３勝。１９９４年のムーランドロンシャン賞をスキーパラダイスで制し、ＪＲＡ所属の騎手としては初めて海外Ｇ１を達成と、数々の偉業を成し遂げている。