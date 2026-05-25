◆大相撲夏場所千秋楽（２４日・両国国技館）

小結・若隆景が１２勝３敗で大関・霧島との優勝決定戦を押し出しで制し、２０２２年春場所以来２度目の優勝を果たした。２５場所ぶりは琴錦、照ノ富士に次ぐ史上３位のブランク優勝となった。３１歳の技巧派は右膝の大けがによる幕下転落から家族の支えも得て再起し、大関昇進への起点をつくった。霧島は２場所連続優勝を逃したが、名古屋場所（７月１２日初日・ＩＧアリーナ）で綱取りに挑む。

誰も踏み込めない張り詰めた雰囲気の優勝決定戦という緊張感の中で、若隆景の集中力は研ぎ澄まされていた。最高の立ち合いから右を差して左は得意の押っつけ。はじかれた霧島が右をたぐった時、再びスイッチを入れて肘を締めて脇を固めて前に出た。１１日目に負けた一番は二本差しを許した。反省し、修正した結果が完璧な相撲につながった。

うまさと力強さを兼ね備えて戻ってきた。２２年の春場所で優勝してから右膝をケガして幕下まで落ちた。その後は大関取りにも失敗して右肘もケガ。多くの修羅場を乗り越えてきたから、大舞台でも自分の力を最大限に出せた。

私も膝をケガして関脇から幕下まで落ちた。グッと涙をこらえる若隆景を見て私も泣きそうになった。私には「まわり道」というヒット曲がある。なかにし礼先生の歌詞の一部を若隆景に贈りたい。「まわり道をしたけれど 夢が叶えばいいさ 苦労の分だけは お前もなれよ 幸せに」。

３１歳の大関取り。私の現役時代は３０歳がピークと言われていたが、最近は３０歳を過ぎてから強くなる力士が増えてきた。若隆景もその一人だろう。古い車種でもまだまだ走行距離は稼げる。うまさと力強さ、そして伸びしろ。若隆景が進む道の視界は良好だ。

（元大関・琴風。スポーツ報知評論家）