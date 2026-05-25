◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）

巨人は阪神に３タテをくらい、今季ワーストの４連敗となった。先発の竹丸和幸投手は５回に梅野にソロ、同じドラフト１位の立石に２ランを許すなど、６回４失点で３敗目。ここまで５勝を挙げているドラフト１位左腕のさらなるレベルップへ向け、スポーツ報知評論家の宮本和知氏が「カウント１―１」からの１球をテーマとした。

竹丸は一番打たれたくない、打たせてはいけない相手に被弾してしまったね。５回、警戒していた中でドラ１の立石に右中間へ許した２ランだ。この３連戦でスーパースターにさせてしまったね。この回、梅野のソロを引きずった中で才木にヒットを許した。頭の整理ができない中でやられた感じだった。

許した２発のカウントはともに１―１だった。もちろん、ボール先行にはしたくない。ストライクを取りにいった球が狙いより甘く入ってしまった。この日、四球はゼロだし、制球力はある。竹丸がさらにステップアップしていくためにはこの３球目を大事にしたい。ファウルを打たせるとか、意図を持ってアバウトではなく制球していきたい。また、チェンジアップ、カットボール、スライダーの３球種がいずれも１２５キロ〜１３５キロくらいの球速帯だ。もっと遅いカーブを多く投げて緩急を使ってもいいかな。

チームは４連敗だが、貯金は２あるし、ここまではよくやっている。火曜からは交流戦。最低５割で乗り切りたい。松本らパ・リーグ出身の選手に注目したいし、チームがのっていけるような「交流戦男」が出現してほしい。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）