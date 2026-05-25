◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第１８節 磐田１−０札幌（２３日・プレド）

前半戦はどうなるかと思っていた今リーグ戦だったが、グループ２位で終われたのは良かった。力的には札幌が１位になっておかしくなかったとは思うが、２３日の試合で個の能力の高さを見せた磐田が８位だったように、難しいリーグだったのは確か。守備をしっかり固めてきた相手をこじ開けることができずに敗れこそしたが、総じて納得できる結果を得られたと思う。

このリーグ戦で木戸、ティラパット、梅津、原など、確実にステップアップを感じさせる選手が出てきた。その中でもサフォが戦力となったことは、川井監督を始めとしたスタッフの成果だと思っている。

昨年までのサフォは、何かを起こせるような選手ではなかった。ただそこでチームの型にはめるのではなく、彼に気持ちよくプレーさせることを選択した。持ち味は決して消さず、同時に少しずつ勉強させてきたことで、簡単にボールを下げず、パワーを生かして推進力を押し出す、今のサフォを築くことができた。ああいう期待感を持てる選手を作ったのは、来季につながる大きな功績と言える。

もちろんＪ１昇格を目指すためには、飛び抜けた選手が更に出てこないと。着実に成長している木戸にしても、磐田戦のようにミドルシュートをふかしていては駄目。昨年結果を出した高嶺のように、一発で仕留められる選手が増えてくれば個人評価もそうだし、チーム力も当然上がる。「惜しい」で終わるではなく、一人一人が一つ一つのプレーにもっとこだわりを持つこと。より強くなるためにも、秋田戦（３１日）から始まるプレーオフラウンドの２試合は、しっかり勝ち切って欲しい。（吉原 宏太、１９９６〜９９年札幌ＦＷ）