◆米大リーグ ブルワーズ―ドジャース（２４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、７回９２球を投げて７安打を浴びて３奪三振のみだったが、１３個のゴロアウトを奪って１失点で抑え、３登板ぶりの白星となる４勝目をつかんだ。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は３打数無安打で連続試合安打が「９」で止まった。

山本は「積極的に振ってきていたので、とにかく丁寧に、しっかりいいところに狙って、投げていきました。振ってくる前提で全体で準備はしていましたし、試合に入って実際にすごく積極的に来ていたのでとにかく失投がないように集中して投げられたのでよかったと思います」と振り返った。

１回裏は、先頭・チョウリオの初球のボテボテの三塁へのゴロが内野安打になる不運に見舞われたが、続くチュラングを遊ゴロ併殺打。２死からコントレラスも遊ゴロに打ち取って無失点の好発進を切った。

２回は先頭のバウアーズに死球を与えると、１死一、三塁でフリリックの二ゴロの間に先取点を献上。３回は２死からチュラングに左中間へ安打を許したが、中堅手のパヘスが二塁へ好送球してアウトにして山本は助けられた。すると４回には２死満塁の大谷の打席で相手バッテリーの暴投で１点を奪って追いついた。

同点の４回は２死から安打と四球で一、二塁のピンチを迎えたが、フリリックを遊ゴロで切り抜けた。すると５回にはタッカーの２点適時三塁打、パヘスの１１号２ランなどでリードを奪った。

４点をリードした５回は３者凡退。６回は１死から２者連続安打を浴びたが、ボーンを遊ゴロ併殺打に打ち取った。７回も１安打を浴びたが無失点で切り抜けた。７回自責２以下のハイクオリティースタート（ＨＱＳ）もクリアした。