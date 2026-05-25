手越祐也＆小泉孝太郎、“最高の酒のアテ”探すノープランの旅へ 予期せぬ出会いに期待寄せる
手越祐也と小泉孝太郎が、6月8日放送のTBS系ドキュメント旅『手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ〜アテのないアテ探し〜』（後11：56）に出演する。これに先駆け、コメントが公開された。
【番組カット】景色の良い場所でお酒をたしなむ手越祐也＆小泉孝太郎
同番組では、酒好きコンビの手越と小泉がMCとして初タッグを組み、ゲストとともにその土地ならではの“最高の酒のアテ”を探す旅をする。完全ノープランで、その場の出会いと流れだけで全てを決める行き当たりばったりの男3人旅。酒を通じて結ばれた“最高の仲間”と自ら持参した“最高のお酒”片手に、その瞬間にしか生まれない“極上の空間”を分かち合う「アテのないアテ探し」ドキュメンタリーが始まる。
今回の舞台は静岡県伊豆市。“好きなお酒”をバッグに詰め込み、 極上グルメとの出会いだけでなく、絶好のロケーションや地元の人の優しさと触れ合う。
■コメント
▼手越祐也
大好きなお酒を飲む番組なので楽しみで仕方がない！僕と孝太郎さんがプライベートで楽しんでる様子をカメラが撮ってくれてそれが放送されるような不思議な感覚だし、すごく贅沢なことだと思う。
今まで50ヶ国くらい行ってるけど、食に関しては間違いなく日本が世界一だと思うので、どんなアテと出会えるのか、仲間と楽しめるのか楽しみでならない！
▼小泉孝太郎
お酒の番組を持ちたいと20代の頃から親しい仲間には言っていて今日夢がかなった！ものすごくテンションが上がってますし、アテは何にしよう？は毎日考えていることなので僕にすごくピッタリな企画！
伊豆でどんなアテとの出会いがあるかすごく楽しみですし、先入観にとらわれない何かしらの予期せぬ出会いが面白そうだしワクワクする！
ただお酒を飲むだけじゃなくて、いつもと違う場所で飲むお酒って格別！心も体も喜んでるのがわかる！
【番組カット】景色の良い場所でお酒をたしなむ手越祐也＆小泉孝太郎
同番組では、酒好きコンビの手越と小泉がMCとして初タッグを組み、ゲストとともにその土地ならではの“最高の酒のアテ”を探す旅をする。完全ノープランで、その場の出会いと流れだけで全てを決める行き当たりばったりの男3人旅。酒を通じて結ばれた“最高の仲間”と自ら持参した“最高のお酒”片手に、その瞬間にしか生まれない“極上の空間”を分かち合う「アテのないアテ探し」ドキュメンタリーが始まる。
■コメント
▼手越祐也
大好きなお酒を飲む番組なので楽しみで仕方がない！僕と孝太郎さんがプライベートで楽しんでる様子をカメラが撮ってくれてそれが放送されるような不思議な感覚だし、すごく贅沢なことだと思う。
今まで50ヶ国くらい行ってるけど、食に関しては間違いなく日本が世界一だと思うので、どんなアテと出会えるのか、仲間と楽しめるのか楽しみでならない！
▼小泉孝太郎
お酒の番組を持ちたいと20代の頃から親しい仲間には言っていて今日夢がかなった！ものすごくテンションが上がってますし、アテは何にしよう？は毎日考えていることなので僕にすごくピッタリな企画！
伊豆でどんなアテとの出会いがあるかすごく楽しみですし、先入観にとらわれない何かしらの予期せぬ出会いが面白そうだしワクワクする！
ただお酒を飲むだけじゃなくて、いつもと違う場所で飲むお酒って格別！心も体も喜んでるのがわかる！