FUNKY MONKEY BΛBY’Sが24日、東京・昭和女子大学人見記念講堂でデビュー20周年全国ツアー「そのまんま東へ西へ」最終公演を開催した。

昨年9月から9カ月間、全国28会場を回った全国ツアー。この日はデビュー曲の「そのまんま東へ」や代表曲「告白」「ヒーロー」「あとひとつ」「悲しみなんて笑い飛ばせ」など、20年間で生み出した名曲から23曲を熱唱。2000人のファンの魂を揺さぶった。モン吉（47）は「9カ月、完走できて感無量っす」。ファンキー加藤（47）は「平成時代のファンモンの曲を、いまだにこうして皆さんに歌ってもらえて心からうれしい」と感謝した。

アンコールでは、アニメ「ぐらんぶる」シーズン3の主題歌となるシングル「夏子」を8月5日にリリースすると発表。加藤は「『ナツミ』という曲の仮タイトルが『夏子』だった」と明かし、「『ぐらんぶる』は登場人物がすぐ脱ぐ青春全裸系のアニメ。アニメの主題歌はあんまりないので、ぜひよろしくお願いします」と呼びかけた。

さらに12月5日にトヨタアリーナ東京で20周年を締めくくるライブ「WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S −20th finale−」を開催すると発表。ファンと今後の約束も交わし、加藤は「夢を超えた夢のような現実に感謝します。これから先、どんな未来が待っているか分からないけど、ひとつかなうなら、今となりにいるあなたと、ともにいたい。心から願っています」と語った。