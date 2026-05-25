◇ナ・リーグ ドジャース5―1ブルワーズ（2026年5月24日 ミルウォーキー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのブルワーズ戦に「1番・DH」で先発出場したが、9回にまで3打数無安打で10試合連続安打はならなかった。それでも2四球を選んで出塁するなど、自分の打撃スタイルを貫いた。

4点リードの9回、しっかりボールを見極めてフルカウントから四球を選んだ。

4打席目までは快音は聞かれなかった。ブルワーズ先発の右腕スプロートに対し、初回はストレートの四球、2回は2死一、二塁の先制機に左飛に倒れた。4回2死満塁では、ワイルドピッチで同点となった後の2死二、三塁で一ゴロ。6回は左腕ドロハンに対して左飛に倒れていた。

一時は打撃不振に苦しみ、打率も2割3分台まで落ち込んだが、5月12日（同13日）ジャイアンツ戦で7号本塁打を含むマルチ安打を記録すると、この試合から連続安打をマーク。野手出場した直近9試合では35打数16安打の打率.457、2本塁打、12打点で、試合前の時点で打率は.276まで戻ってきていた。