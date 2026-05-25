◆パ・リーグ 西武４―３オリックス（２４日・ベルーナドーム）

ポーカーフェースで重圧を包み込んで投げきった。２点リードの９回、西武の守護神・岩城は１点を失いなお２死二、三塁とするも、中川を１４８キロ直球で二飛に打ち取った。パ・リーグ単独トップとなる１６セーブに到達。「めちゃくちゃしんどかった。チームが勝って終われたので、ホッとしている部分が大きい」。２日でオリックスから首位を奪い返し、胸をなで下ろした。

目いっぱいの投球だった。先頭の紅林に本塁打を浴びたあと、「次を抑えようって切り替えたつもりなんですけど、今日はうまくいかなかった」と、１死を奪ってから渡部には四球を与えた。２死一、二塁からはプロ入り後初のボークを取られ「ちょっと落ち着きがなかったかもしれない。今日は焦ってしまっていっぱいいっぱいでした」と苦笑い。それでも最後は気迫で押し切った。

西口監督が「制球力もいいし球に力もある。安心して最後見てられるだろうと思って。本当に応えてくれてます」と大抜てきしたルーキーが期待通りの働き。チームは最大５あった借金を完済し、貯金を７個積み上げて１８年以来８年ぶりに首位で交流戦に突入する。１２球団で唯一交流戦優勝のない獅子軍が、初の頂点へ駆け上がる。（大中 彩未）