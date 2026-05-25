◆サッカー高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグ ＷＥＳＴ▽第９節 名古屋Ｕ―１８ ５−２ 磐田Ｕー１８（２４日、ヤマハスタジアム）

ジュビロ磐田Ｕ―１８は２―５で名古屋に黒星を喫して４連敗となった。

３失点した前半が「もったいなかった」と安間貴義監督（５７）は振り返った。大型選手がそろう名古屋の攻撃陣にパスワークで崩されて防戦一方。「１、２点の失点は覚悟の上。でも前に蹴っても相手に取られるだけ。パスをつないでビルドアップしないと」。大きく前に蹴り出すだけになり、自分たちのスタイルを見失った。

修正した後半は互角以上に攻めた。丁寧にパスをつなぎ、サイドを使って、５点差がつけられても試合を捨てない。ＦＷ服部公紀（３年）が同３４分にゴールを奪うと、終了間際にはＦＷ西川颯亮（１年）が決めてスタンドの応援団を沸かせた。シュート数は名古屋と同じ１５本ながら、磐田は後半だけで１３本。「前半から自分たちの戦い方をしていれば」とＤＦ西野陽向（２年）は悔やんだ。

次のリーグ戦は６月２０日（対鳥栖）。約１か月、間隔が空く。「シュートを練習します。もっと決定力を上げていかないと」と服部は気合を入れ直した。前半戦は残り２試合。連勝目指してチーム力をアップさせる。（里見 祐司）