グラビアアイドルで女優の鈴木ふみ奈（35）が24日、自身のインスタグラムを更新。髪やネイルをメンテナンスした様子を投稿した。

「メンテナンスでカットトリートメントとリタッチ ネイルはシンプルだけど指先が美しく見えるデザインに」と整ったヘアスタイルやネイルを披露した。

また、別の投稿では「エガフェス2026に出演」と今月30日に富士急ハイランドで行われる「エガフェス」のポスターを添え、「エガちゃんねるにて情報解禁しましたが、エガフェスガールズの一員として初出演させて頂きます」と報告。さらにプールサイドで白を基調としたひもビキニ水着ショットやポニーテール姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「お美しいです」「キレイ」「STYLE抜群」「さすがのナイスボディ〜」「凄い女神みたいな美貌」「痩せたよね！？」などのコメントが寄せられている。

鈴木は埼玉県出身。日大芸術学部音楽学科サックス専攻卒。09年、グラビアデビュー。同年9月には初のイメージDVD発売。11年には「ミスFLASH2011」グランプリを獲得し、出場者で結成の「G☆Girls」に参加。15年の「第3回AKIBA TOKYO COLLECTION」グランプリ。「週刊プレイボーイ」の企画で「美尻番付」（15年）「おっぱい番付」（16年）「クビレ番付」（17年）のいずれも横綱に選出され“胸・腰・尻の3冠”達成。「ミス・ワールド・ジャパン2018」審査員特別賞。25年には「グラビアン魂アワード」みうらリリー賞（功労賞）受賞。カレンダーは26年で現役グラドル最多記録を更新する15年連続発売。女優としてもNHK大河ドラマ「八重の桜」、テレビ朝日系「仮面ライダーフォーゼ」、ネットフリックス映画「シティーハンター」などに出演。特技はサックス、ピアノ、ハイキック、ハンドスプリング。身長167センチ。バストは96センチIカップ。血液型AB。愛称「ふみにゃん」。