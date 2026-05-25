5月24日、東京競馬場で行われた第12R・丹沢ステークス（ダ2100m）は、武豊騎乗の1番人気ギュルヴィが快勝。磐石のレース運びでオープン入りを果たした。

1着 ギュルヴィ

武豊騎手

「抑えきれない手応えでしたので逃げる形になりましたが、最後また引き離していますし強い内容でした。上でも楽しみです」

レース結果、詳細は下記のとおり。

5月24日、東京競馬場で行われた12R・丹沢S（4歳上3勝クラス・ハンデ・ダ2100m）は、武豊騎乗の1番人気、ギュルヴィ（牡4・栗東・大久保龍志）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のロングウェイホーム（牡4・美浦・伊坂重信）、3着にロカヒ（牡4・栗東・飯田祐史）が入った。勝ちタイムは2:11.2（稍重）。

丹沢S レース写真

直線でも脚色衰えず

武豊騎乗の1番人気、ギュルヴィが完勝でオープン入りを果たした。道中は好位でスムーズに流れへ乗り、向こう正面では早々に先頭へ。その後も脚色はまったく鈍らず、後続を寄せ付けないまま押し切り。力でねじ伏せるような勝ちっぷりで、重賞戦線でも楽しみを抱かせる内容だった。

ギュルヴィ 10戦4勝

（牡4・栗東・大久保龍志）

父：Nyquist

母：メイディーン

母父：Tapit

馬主：インゼルレーシング

生産者：三嶋牧場