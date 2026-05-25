第1回新潟競馬のリーディングジョッキーに、12勝を挙げた舟山瑠泉騎手（美浦・田中博康厩舎所属）が輝いた。2位にはF.ゴンサルベス騎手、3位には丹内祐次騎手がランクインした。舟山騎手が春の新潟競馬でリーディングを獲得するのは今回が初となる。

舟山騎手は「新潟リーディングを取れたのは、本当に僕が何か変わったというよりも、田中博康調教師をはじめ、中村剛士さん（騎乗依頼仲介者）が本当にいい馬を集めてくれて、美浦所属ですが、力のある関西馬にもたくさん乗せていただけたことが一番大きいかなと思います」とコメント。

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「（今後は）北海道も行く予定」

さらに「田中調教師とは、デビューしてから積極的に位置を取りに行ったところで競馬をすることを、ずっと一貫してやってきたので、それが結果に繋がったことはすごく良かったですし、嬉しく思います」と振り返った。

今後については「北海道も行く予定なので、また怪我なく函館、札幌リーディングが取れたらいいなと思います」と意気込みを語った。

●第1回新潟競馬 リーディングジョッキー順位

1位 舟山瑠泉騎手（12勝、2着6回、3着9回）

2位 F.ゴンサルベス騎手（7勝、2着5回、3着7回）

3位 丹内祐次騎手（6勝、2着6回、3着2回）