◆米大リーグ ブルワーズ―ドジャース（２４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ブルワーズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、４点リードの９回１死走者なしで迎えた５打席目は四球を選んだ。現在は今季最長９試合連続安打中だが、ここまでは３打数ノーヒット２四球で、記録更新は厳しい状況となった。

相手先発は２５歳の右腕スプロート。今季は７試合に先発し、１勝２敗、防御率５・７５をマーク。なるか、期待がかかる。ド軍先発は山本由伸投手（２７）で今季４勝目を期す。大谷は、初回の１打席目に死球、２回の２打席目は左飛に倒れていた。同点に追いついた４回２死二、三塁の一打勝ち越しの好機で迎えた３打席目は、一ゴロだった。

前日ブルワーズ戦では２安打１打点で今季最長となる９試合連続安打。タイムリーも飛び出し、マルチ安打もマークした。先発の佐々木朗希投手（２４）は５回４安打３失点と粘りの投球で３勝目を飾った。ドジャースの救援陣は、１９０１年以降では、９８年４月１７〜２７日に記録した３３イニング連続無失点を２８年ぶりに更新。３６回連続無失点とし、ブルワーズ戦のレギュラーシーズン連敗を９で止めていた。

先発の山本由伸投手（２７）は７回７安打１失点の好投で今季４勝目の権利を手にして降板した。