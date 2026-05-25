人気落語家の柳亭小痴楽（37）が24日、六代目柳亭痴楽を襲名することを発表した。落語芸術協会の「芸協らくごまつり」が行われた東京・西新宿の芸能花伝舎で、NHKラジオ「小痴楽の楽屋ぞめき」（日曜後1・05）を生放送。会長の春風亭昇太（66）がトロンボーンでファンファーレを響かせた後、小痴楽は「2028年に六代目痴楽を襲名します」と宣言した。

父の五代目柳亭痴楽さんが2009年に腎不全のため57歳で亡くなって以来、空位となっていた大名跡が19年ぶりに復活する。落語界にとってのビッグニュースに昇太は「いいタイミングだと思います。立派な痴楽になってください」とエールを送った。

小痴楽は襲名発表後に行われた「らくごまつり」の閉会式でファンから大きな拍手を浴び「まだまだ先ですが、どうにか精進します」と決意を語った。

歯切れの良い江戸前の古典落語で人気を確立。二つ目時代には講談師の神田伯山（42）、桂宮治（49）らと11人組ユニット「成金」を結成し、そのリーダー格として注目された。19年の真打ち昇進の際には「まだ早い」と襲名打診を断っていた。それから7年。「ずっと逃げていたんですけど、人生で一回くらいはちゃんとした方がいい」と今年3月に師匠の柳亭楽輔（73）に直談判してこの日を迎えた。

発表から2年後の襲名は異例だが、その裏には強い覚悟があった。本紙の取材に「ネタ数を増やして痴楽といえばこの演目というものを作りたい。人間力も磨きたい。その時間にしたい」と答えた。これまで連日だった寄席後の飲み会を週1回に減らし大きな名前に向き合っている。

五代目の師匠だった四代目は戦後真打ち第1号で「七・五調」で演じる新作「痴楽綴方狂室（ちらくつづりかたきょうしつ）」や「恋の山手線」で一世を風靡（ふうび）。父の五代目は江戸っ子を体現するようなきっぷの良い話しぶりで人気を博したが、05年3月に脳幹出血で倒れ、4年余りの闘病の末に亡くなった。それから17年。「大々的な襲名にしたい」。令和によみがえった痴楽が再び寄席を沸かす。

≪父の盟友・小遊三「感無量」≫痴楽の名跡復活を父の盟友たちも心待ちにしていた。五代目痴楽さんと小遊三、米助は前座時代からの仲で、小痴楽もこの2人が襲名披露口上に並ぶことを熱望している。小遊三は「感無量です。前座仲間のせがれがこれだけ立派になって六代目痴楽を継ぐということは本当にうれしいこと」と感慨にふけった。米助も「最高のうれしさです。何とか、襲名披露の時までは頑張ってこの目で見たいと思っております」と健在を誓った。

≪垣根越え幅広い人脈持つ“コミュおばけ”≫落語界で小痴楽は“コミュニケーションおばけ”として知られる。所属する落語芸術協会だけでなく、落語協会、立川流といった団体の垣根を越え、幅広い人脈を構築。若者の落語ブームを呼び込んだユニット「成金」は小痴楽の人望の厚さが大きい。寄席の後には連日のように飲み会を開催。トリを務めた日には前座にも希望を聞き、若手からベテランまで大人数に声をかけるリーダーシップを発揮してきた。

それでも堅物ではなく、寝坊グセが原因で桂平治（現・十一代目桂文治）に破門されたことは有名だ。愛されるキャラクターと話術で、入門当時から桂歌丸さんに可愛がられ、父の盟友である三遊亭小遊三（79）、桂米助（78）らからも存在を気にかけられている。自身を破門した前師匠・桂文治とも良好な関係を維持しており、今回の襲名も直接伝えたという。

「成金」をはじめ新たなことに挑戦を続ける。コロナ下の21年には寄席休業で困窮した前座のためにオンライン落語会を企画。自身もノーギャラで出演し、身銭を切りながら後輩に救いの手を差し伸べた。落語関係者は「痴楽としてどんなことをしてくれるのか楽しみしかない」と話している。

◇柳亭 小痴楽（りゅうてい・こちらく）1988年（昭63）12月13日生まれ、東京都出身の37歳。五代目柳亭痴楽さんの次男として誕生。入門前に父が脳幹出血で倒れたため、二代目桂平治へ入門。05年「桂ち太郎」を名乗り初高座。破門後は08年に父の門下に移ったが、痴楽さんが他界。父の弟弟子である楽輔門下へ。09年11月に二つ目昇進し、三代目小痴楽を襲名。19年9月には15年ぶりとなる単独での真打ち昇進を果たした。