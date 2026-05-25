◇第12回マイナビシニア＆レディースカップ最終日（2026年5月24日 千葉県柏市 藤ケ谷CC＝男子シニア6826ヤード、女子レギュラー6368ヤード、女子レジェンズ5782ヤード、いずれもパー72）

2位で出たレギュラーツアー通算5勝の横尾要（53＝フリー）が、69で回り通算5アンダーで総合優勝を飾った。藤本麻子（35＝フリー）が通算2アンダーで女子レギュラーの部で連覇。NOBUTA GROUPマスターズGCレディース（10月22〜25日、兵庫・マスターズGC）の出場権を獲得した。マイナビの粟井俊介代表取締役社長執行役員から総合優勝の横尾に賞金150万円が贈られた。

自称“頑固な昭和の男”は静かに心の中で喜びをかみしめていた。首位タイで迎えた最終9番。横尾は2・5メートルのバーディーパットをねじ込み、1打差に4人がひしめく混戦に終止符を打った。そして派手なガッツポーズを見せることもなく、すぐに帽子を脱いで礼儀正しく同伴競技者と握手を交わした。「この試合はアマチュアの方が主役。皆さんに楽しんでもらうことが一番ですから」と自分の優勝よりもまずゲストへの気遣いを口にした。

持ち味のマネジメント力が勝負どころで生きた。5番で安全なグリーンの右サイドに第1打を置くと、60度のウエッジで18ヤードのチップインバーディーを決め逆転優勝につなげた。「今年で4回目の出場。ずっと声をかけてもらっていた松井さん（元日本プロゴルフ協会会長）にいい報告ができて良かったです」と笑顔で振り返った。

夫人はタレントのかとうれいこ。2人はおしどり夫婦として知られているが、長女・紗千さんが一般企業に就職し、子育てが一段落したこともあり近年は本格的に芸能活動を再開。「僕は昔っぽい人間だから嫁も（レギュラー時代は）大変だったと思います。頭が下がります。だから今はやりたいことをやってもらっています」と感謝の言葉を口にする。

ホールアウト後は同組で回った女子プロの藤本にアプローチのアドバイスを行うやさしさも見せた。「僕は一見怖そうに見えるかもしれないけど、聞きたいことがあれば誰でもウエルカムです。彼女は飛距離も出るし、ショットもいいし、パットもうまい。もっとできるんじゃないかと思います」と藤本のレギュラーツアーでの活躍にエールを送っていた。

◇横尾 要（よこお・かなめ）1972年（昭47）7月24日生まれ、東京都出身の53歳。東京学館浦安高から日大に進み、93年日本学生選手権優勝。日大の同期で“三羽がらす”と呼ばれた片山晋呉、宮本勝昌とともに95年のプロテストに合格。98年アコムインターナショナルで初優勝を飾るなどツアー通算5勝。1メートル76、80キロ。

《井上信、失速3位》1打差の首位から出た井上信はスコアを伸ばせず3位に終わった。「（第1日で）スコアを落としたパー3でどう回るか」をポイントに挙げていたが、2番パー3でバンカーにつかまり、いきなりダブルボギー。4番パー4でOBを叩いて失速した。それでも、残りホールは4バーディーと巻き返して2打差でフィニッシュ。「勉強になりました」。悔しさを糧にシニアツアーに臨む。

▽競技方法 男女プロ各1人、アマ2人の4人一組でラウンド。男子シニア、女子レギュラー、女子レジェンズが異なるティーマークを使用し2日間36ホールを戦う。成績、賞金は共通。1位が複数の場合は最終日の成績で優勝者を決める。