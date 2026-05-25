◇東京六大学野球第7週最終日（2026年5月24日 神宮）

2回戦2試合が行われ、首位の慶大を追う明大が3―2で法大を下し、勝ち点4で優勝へ望みをつないだ。東大は立大に3―8で敗れ、57季連続の最下位が決まった。慶大が最終週の早大戦で勝ち点を取れば23年秋以来の優勝。勝ち点を落とせば勝率で上回る明大の2連覇となる。

明大が1点差で逃げ切り2連覇へ望みをつないだ。2―2の8回、1死満塁の場面で福原主将が勝ち越しの中犠飛を放ち「（みんなが）粘って回ってきた打席だったので、1点取れて良かった」。直前の守備では2死二塁から、飛び出した二塁走者を刺すなど捕手としても貢献した。早慶戦で慶大が勝ち点を落とせば優勝が決まることとなり「慶大にプレッシャーをかけることができて良かった」と語った。

▼法大・大島公一監督（僅差の連敗に）いい試合をしているが、こういう試合をものにしないといけない。

《立大16安打猛攻、3位確定》立大は前日の12安打を超える16安打の猛攻で、東大に2連勝。3位が確定した。7番の村本が2回の先制2点二塁打を含む3安打3打点の大暴れ。「ラストゲームを全力で楽しもうと臨んだ結果」と振り返った。今季は開幕から4試合連続の2桁失点で4連敗スタート。木村泰雄監督は「どん底からの勝ち点2を秋につなげたい」と力強く語った。

▼東大・大久保裕監督（立大に連敗して57季連続最下位）法大から勝ち点は挙げたけど、まだ力不足です。