モデル、女優として海外で活躍してきた岡本。その実績が評価され、2015年のラグビーW杯イングランド大会の表彰式に日本人として初めて出席。優勝トロフィーを所定位置に運ぶ大役を務めた。映画関係者は「誰に対してもフラット。話し方もチャーミングで、柔らかい雰囲気を持っている」と岡本の飾らない人間性を称賛。一方、その内面は「バイタリティーがあって努力家」と明かした。

23年に拠点を日本に戻した際には「日本語で演技している作品が少ない」として、国内での自己宣伝用の映像資料として映画を自主製作したほど。その映画は自ら企画・脚本・監督・主演の4役を務めた「サン・アンド・ムーン」で、同年の東京国際映画祭の新人監督を発掘する部門でファイナリスト作品に選ばれた。

日仏2言語での演技を披露した「急に…」でも努力家な一面を発揮。フランス語がほとんど話せない状態から猛勉強し、せりふを完璧に習得。親しい知人は「現地の方に“フランス語が話せる”と勘違いされ、フランス語で声をかけられ困惑していた」と、修練度の高さを物語るエピソードを明かし「環境に甘んじず、努力を重ねる姿は尊敬します」と敬意を示した。

以前から日本での活躍を目指していたという岡本。受賞を受け、国内でも目にする機会が増えていきそうだ。

◇岡本 多緒（おかもと・たお）1985年（昭60）5月22日生まれ、千葉県出身の41歳。14歳の時に日本でモデルデビューし2006年に渡仏しパリコレに参加。13年には映画デビュー作となったヒュー・ジャックマン主演の「ウルヴァリン:SAMURAI」でヒロイン役。前髪を切りそろえたマッシュルームカットは「TAOヘア」として話題に。15年にスイス出身の編集者と結婚。1メートル76。