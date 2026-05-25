第78回春季高校野球関東大会は24日、千葉県天台で決勝が行われ、横浜（神奈川）が13―3で浦和学院（埼玉）を下し、04年以来22年ぶり7度目の優勝を果たした。今秋ドラフト1位候補の織田翔希投手（3年）は9回から救援登板し、1回1安打無失点。自己最速タイの154キロを計測し試合を締めた。

横浜のエースは勝利だけを追求する。それが松坂大輔（本紙評論家）、涌井秀章（中日）ら先輩たちが背負った伝統と使命だ。10点リードの9回。村田浩明監督は「楽しめ。スピードガンにこだわっていい」と異例の指示を与え、織田を登板させた。投球練習で2度も計測した150キロは序章に過ぎなかった。

初球の152キロで二ゴロに仕留めると、次打者初球に自己最速タイの154キロを計測。直球は10球中9度も150キロを超えた。2死から内野安打を許すも、最後は村田監督から伝承された“涌井式カットボール”で捕邪飛に仕留め初の優勝投手。「本当に楽しかった。最大限投げられた。これほど幸せな時間はない」とかみしめた。

横浜での選手時代は捕手だった村田監督が、涌井とバッテリーを組んだ04年以来の優勝で新たな可能性が開けた。1年時から先発の軸だった織田だが、救援登板でスタンドの観客、浦和学院の選手も笑ってしまうほどの剛球を披露。夏の神奈川大会連覇を狙う村田監督は「織田が出たら相手がひるむ」と抑え起用に含みを持たせた。

県大会では「内角攻め禁止」、自己最多186球での完投、関東大会では準決勝から2試合連続救援登板と新たな課題をクリアしてきた。世代No・1投手は「楽し過ぎました」と投手の原点を思い出した。（柳内 遼平）

《浦和学院、守備の隙突かれ大敗》浦和学院は4回に本盗を許すなど一挙5失点を許し、試合の主導権を握れなかった。2安打を放ったプロ注目捕手の4番・内藤蒼（3年）らタレントを擁するも、守備面の隙が大量失点につながった。森大監督は「次はこれ（準優勝盾）を金の盾に変えよう」とナインに呼びかけた。