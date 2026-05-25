◇セ・リーグ DeNA1ー０ヤクルト（2026年5月24日 横浜）

DeNAのビシエドは万雷の拍手の中、打席に向かった。1―0の7回2死で代打で送られた。奥川が投じた152キロ高め直球に自慢のフルスイングで空振り三振。ヘルメットを掲げ声援に応えた。

試合前に球団がこの日限りの現役引退を発表した。本人から申し入れがあり、球団は慰留したが、本人の決意が固かった。16年から中日でプレーし、18年に打率・348、178安打で首位打者と最多安打のタイトルを獲得。メキシカンリーグを経て25年途中にDeNA入りした。木村洋太球団社長兼チーム統括本部長は「本人が思い描いていた状況とずれが出て（米国に住む）家族の元に戻る決断をした」と説明した。

試合はそのまま1―0で競り勝ち、ウイニングボールはビシエドの元に渡った。キューバ出身で、「エル・タンケ」（スペイン語で戦車の意味）の愛称で親しまれた大砲は、お立ち台で「どんな時も素晴らしい応援を送ってくださったので力になった」とあいさつし、涙を流した。チームメートに胴上げされシーズン途中という異例の形でグラウンドに別れを告げた。（柳原 直之）