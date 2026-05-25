フランスで開催されていた第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が23日行われ、濱口竜介監督（47）の「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）に主演する岡本多緒（41）とビルジニー・エフィラ（49）が最優秀女優賞に輝いた。日本人の同賞受賞は、カンヌ史上初の快挙。岡本は「まるで夢さえも超えています。私の期待をはるかに超えるものでした」と感慨に浸った。

コンペ審査員のクロエ・ジャオ監督から名前を呼ばれた瞬間、2人は関係者と抱き合い手をつないでステージへ。大きな拍手と歓声に包まれる中、岡本は何度も目元を拭いながら登壇した。

「本当に信じられない。私のような平凡な日本人女優が今日ここにいるのは、素晴らしい監督のおかげです。脚本、演出、そして支えがあったからこそです。スタッフ全員、そして出演者全員に対する愛と敬意がありました。毎日、撮影現場でその愛を感じることができたのは素晴らしい経験であり、この道を歩み続ける勇気を与えてくれました」

何度も言葉を詰まらせながら、隣のエフィラに励まされてのスピーチ。そのエフィラも涙を浮かべ「感謝と敬意、そして愛を全て濱口竜介さんにささげます。一生忘れられない、永遠に心に刻まれる人生経験でした」と喜びを爆発させた。濱口監督も客席から2人の晴れ舞台を万感の表情で見守った。

「急に…」は、文化人類学者の磯野真穂さんとがんを患った哲学者の宮野真生子さんによる同名往復書簡集に着想を得た作品。舞台をフランスに置き換え、介護施設長のマリー＝ルーと舞台演出家の真理が同じ名前の響きを持つことから共鳴し心を通わせていく濃密な時間を描く。岡本は撮影の約10カ月前から週2回以上、濱口監督と本読みを重ね介護施設を見学するなど入念に役作り。宮野さんの墓参りにも訪れ、「こんなにもぜいたくで豊かな時間を過ごせて感謝しかない」と振り返る。

授賞式後は濱口監督と歓喜の抱擁。現在第1子を妊娠中で、濱口監督が岡本のおなかに手を向けて気を送るようなポーズを取ると、「もう、出てきちゃいそう。興奮して」とさらに幸せそうな笑みを浮かべた。

◇岡本 多緒（おかもと・たお）1985年（昭60）5月22日生まれ、千葉県出身の41歳。14歳の時に日本でモデルデビューし2006年に渡仏しパリコレに参加。13年には映画デビュー作となったヒュー・ジャックマン主演の「ウルヴァリン:SAMURAI」でヒロイン役。前髪を切りそろえたマッシュルームカットは「TAOヘア」として話題に。15年にスイス出身の編集者と結婚。1メートル76。

≪高市首相が祝福≫高市早苗首相は24日、岡本らに「日本人初の快挙だ。心からお祝い申し上げる」と自身のSNSで祝意を示した。「急に具合が悪くなる」がフランスなどの共同製作である点に触れ「世界と協働し、新たな価値を創造する一つのモデルになる」と称賛した。

≪日本人監督作パルムドール獲得はならず≫パルムドール（最高賞）は、娘への虐待を疑われた信仰心の厚い夫婦の苦悩を描くルーマニアのクリスティアン・ムンジウ監督の「フィヨルド」が受賞。ムンジウ監督は2度目の栄冠で「この作品は寛容、包摂、共感を訴えている。これがもっと実践される必要がある」と訴えた。25年ぶりに日本人監督の作品が3本コンペ入りし話題となったが是枝裕和監督の「箱の中の羊」、深田晃司監督の「ナギダイアリー」の受賞はならなかった。