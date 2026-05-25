◇第12回マイナビシニア＆レディースカップ最終日（2026年5月24日 千葉県柏市 藤ケ谷CC＝男子シニア6826ヤード、女子レギュラー6368ヤード、女子レジェンズ5782ヤード、いずれもパー72）

藤本麻子（35＝フリー）が通算2アンダーで女子レギュラーの部で連覇。NOBUTA GROUPマスターズGCレディース（10月22〜25日、兵庫・マスターズGC）の出場権を獲得した。

藤本が終盤に勝負強さを発揮した。一時は小林に首位に並ばれたが、後半の7番で10メートルのバーディーパットを決め抜け出した。「今日は気持ち的にも負けないでできたかなと思います」と連覇を喜んだ。

今オフは、5年ぶりの復活優勝を果たした笠りつ子と2月にハワイで合同練習を行った。「（笠の）ポジティブなところが大好きで、凄い元気をもらいました」。

この優勝でマスターズGCレディースの出場権も獲得した。「本当にうれしい。（昨年の予選落ちは）全然戦えないなという感じではなかった。またそれに向けて頑張りたいです」。プレーを終えた後は横尾からアプローチのレッスンを受け「今日は教えてもらっただけでも収穫がありました。それ（マスターズGCレディース）に向け練習します」と笑顔で話していた。

《大竹、女子レジェンズ連覇》女子レジェンズは、大竹康子（51＝唐沢GC）が通算1オーバーで連覇を飾った。首位に並んでいた2人がスコアを崩す中、「ショットがぶれず大きなミスがなかった」とパープレーでまとめた。大会前日まで日本女子シニアオープンに出場し20位。「いいイメージで入れたのが良かった」と“連戦”がプラスとなった。「優勝は次の試合の励みになる」と来月のJLPGAレジェンズチャンピオンシップ明治安田カップを見据えた。

▽競技方法 男女プロ各1人、アマ2人の4人一組でラウンド。男子シニア、女子レギュラー、女子レジェンズが異なるティーマークを使用し2日間36ホールを戦う。成績、賞金は共通。1位が複数の場合は最終日の成績で優勝者を決める。