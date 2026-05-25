映画『汝、星のごとく』尾野真千子、木村佳乃、石田ゆり子、長谷川博己が物語を動かす重要人物に！
横浜流星と広瀬すずがダブル主演する映画『汝、星のごとく』より、尾野真千子、木村佳乃、石田ゆり子、長谷川博己の出演が発表された。瀬戸内の島で生活し、主人公である櫂（かい／横浜）と暁海（あきみ／広瀬）を取りまく人物を演じる。
【写真】新キャストの姿も！ 映画『汝、星のごとく』場面写真ギャラリー
本作は、シリーズ累計が150万部を突破している凪良ゆうの同名恋愛小説を映画化。漫画原作者になる夢を持つ男子高生・青埜櫂（あおのかい）と、刺繍を仕事にしたいと願いながら母親と暮らす女子高生・井上暁海（いのうえあきみ）が運命に翻弄され、選択に迫られる15年間を描く。
『流浪の月』（2019）に続き2度目となる第20回本屋大賞も受賞した人気作を実写化した本作。監督に藤井道人を迎え、ダブル主演として横浜流星と広瀬すずが、瀬戸内ののとある島で恋に落ちた櫂と暁海の15年間にわたる人生模様を演じる。
恋多き櫂の母・青埜ほのかを演じるのは、尾野真千子。恋人を追いかけて櫂と共に瀬戸内に移住し、スナックのママとして働きながらも、櫂にすがらずにいられない脆さを持った女性像を確かな演技力で演じる。藤井監督とは『ヤクザと家族 The Family』（2021年）でタッグを組み、2度目となる今作の出演について「またご一緒できることが嬉しく、このチームに戻ってきた、同窓会のような安心感がありました」と藤井組への愛情をのぞかせた。
暁海の母・井上志穂を、木村佳乃が熱演。ドラマ『アバランチ』（2021年／フジテレビ系）以来の藤井監督とのタッグとなる本作で、「暁海が櫂を追って東京に行く事ができない原因を作っている母親役でしたので非常に難しく集中力も必要で、とにかくカロリーを消費致しました」とコメントを寄せており、夫の不倫や娘との衝突に苦しむ様を、繊細かつ迫真の演技で魅せつける。
オートクチュールの刺繍作家で自立した女性・林瞳子を演じるのは、藤井組へは初参加となる石田ゆり子。自立し洗練された中にも愛らしさをのぞかせる役どころで一線を画す石田が、今作ではイメージとは異なる顔を見せる。
暁海の父とは不倫関係でありながら、常に暁海の存在を気にかけ、刺繍の技術を惜しみなく教えていく中で暁海が憧れを抱くようになる存在を演じるにあたり、石田は「瞳子という役は、ヒロインの暁海にとって憎悪と憧れという相反する気持ちを揺り起こさせなくてはいけない存在です。そのために、なにか俗世間的な欲望のようなものを削ぎ落としたくて、思い切って髪をかなり短く切りました」と強い覚悟を持って臨んだことを明かした。穏やかな中にも自身の意志を貫く強さを持った女性を唯一無二の空気感で体現する。
櫂と暁海が通う高校の化学教師で、二人を卒業後も気に掛ける北原草介を演じるのは、長谷川博己。一見、堅物教師のような風格を見せながらも、自身の幼い娘を愛する父親であり、櫂と暁海の15年に渡る恋模様を側で見守り続ける拠り所のような存在を丁寧に演じる。長谷川も「情念の映画だと思った。同時に、怖さを感じる作品だ」と肌で感じ取った感覚をコメントで寄せた。
映画『汝、星のごとく』は、10月9日全国公開。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■尾野真千子／青埜ほのか役
藤井さんとは今作で2度目だったので、またご一緒できることが嬉しく、このチームに戻ってきた、同窓会のような安心感がありました。
綺麗な恋の物語の中にある人間の泥臭さも魅力で、私は横浜さんが演じる櫂の母親として、思わず溜息が出てしまうような、男性への執着心が強いどうしようもない女性を演じました。
横浜さん、広瀬さん二人とのお芝居はとても楽しかったですし、今治でのロケや、地元の方々の温かさが、そのまま役の深みにつながったと感じています。面白いものができる予感がしています。
■木村佳乃／井上志穂役
暁海が櫂を追って東京に行く事ができない原因を作っている母親役でしたので非常に難しく集中力も必要で、とにかくカロリーを消費致しました。また暁海を縛りつけてしまっている、自分自身にも深く傷ついている女性だなと、思いながら演じておりました。
個人的には以前も映画の撮影で長期滞在したことがある島でしたので、大変懐かしく、ご縁を感じておりました。毎日美しくかつ凛とした瀬戸内海に癒されていました。
■石田ゆり子／林瞳子役
瞳子という役は、ヒロインの暁海にとって憎悪と憧れという相反する気持ちを揺り起こさせなくてはいけない存在です。そのために、なにか俗世間的な欲望のようなものを削ぎ落としたくて、思い切って髪をかなり短く切りました。
藤井道人監督の演出は、自分の中の雑念が次第に消えていくような修行感があります。できることならもう少し長く携わりたかったです。
リュネビル刺繍を一から教えていただき本当に貴重な経験でした。刺繍の世界にすっかり夢中になり、今後とも習い続ける決意です。
今治市は20年ほど前、テレビドラマの撮影で長期滞在したこともある思い出深いところです。瀬戸内海を眺めていると、やさしくて切ない不思議な気持ちになります。美しいラブストーリーにぜひ浸ってくださいますように。
■長谷川博己／北原草介役
情念の映画だと思った。同時に、怖さを感じる作品だ。
北原は主人公二人に寄り添うメンターのような存在でありながら、どこか得体の知れない人物でもある。
原作『汝、星のごとく』の北原を、二時間という映画の枠の中でどこまで立ち上げられるかは…中々難しかったです。
若いキャスト・スタッフが多い中で、気がつけば自分も年長者の立場にいて、北原の如く、作品の“添え木”となれれば、と思いながら撮影していたことを思い出す。
【写真】新キャストの姿も！ 映画『汝、星のごとく』場面写真ギャラリー
本作は、シリーズ累計が150万部を突破している凪良ゆうの同名恋愛小説を映画化。漫画原作者になる夢を持つ男子高生・青埜櫂（あおのかい）と、刺繍を仕事にしたいと願いながら母親と暮らす女子高生・井上暁海（いのうえあきみ）が運命に翻弄され、選択に迫られる15年間を描く。
恋多き櫂の母・青埜ほのかを演じるのは、尾野真千子。恋人を追いかけて櫂と共に瀬戸内に移住し、スナックのママとして働きながらも、櫂にすがらずにいられない脆さを持った女性像を確かな演技力で演じる。藤井監督とは『ヤクザと家族 The Family』（2021年）でタッグを組み、2度目となる今作の出演について「またご一緒できることが嬉しく、このチームに戻ってきた、同窓会のような安心感がありました」と藤井組への愛情をのぞかせた。
暁海の母・井上志穂を、木村佳乃が熱演。ドラマ『アバランチ』（2021年／フジテレビ系）以来の藤井監督とのタッグとなる本作で、「暁海が櫂を追って東京に行く事ができない原因を作っている母親役でしたので非常に難しく集中力も必要で、とにかくカロリーを消費致しました」とコメントを寄せており、夫の不倫や娘との衝突に苦しむ様を、繊細かつ迫真の演技で魅せつける。
オートクチュールの刺繍作家で自立した女性・林瞳子を演じるのは、藤井組へは初参加となる石田ゆり子。自立し洗練された中にも愛らしさをのぞかせる役どころで一線を画す石田が、今作ではイメージとは異なる顔を見せる。
暁海の父とは不倫関係でありながら、常に暁海の存在を気にかけ、刺繍の技術を惜しみなく教えていく中で暁海が憧れを抱くようになる存在を演じるにあたり、石田は「瞳子という役は、ヒロインの暁海にとって憎悪と憧れという相反する気持ちを揺り起こさせなくてはいけない存在です。そのために、なにか俗世間的な欲望のようなものを削ぎ落としたくて、思い切って髪をかなり短く切りました」と強い覚悟を持って臨んだことを明かした。穏やかな中にも自身の意志を貫く強さを持った女性を唯一無二の空気感で体現する。
櫂と暁海が通う高校の化学教師で、二人を卒業後も気に掛ける北原草介を演じるのは、長谷川博己。一見、堅物教師のような風格を見せながらも、自身の幼い娘を愛する父親であり、櫂と暁海の15年に渡る恋模様を側で見守り続ける拠り所のような存在を丁寧に演じる。長谷川も「情念の映画だと思った。同時に、怖さを感じる作品だ」と肌で感じ取った感覚をコメントで寄せた。
映画『汝、星のごとく』は、10月9日全国公開。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■尾野真千子／青埜ほのか役
藤井さんとは今作で2度目だったので、またご一緒できることが嬉しく、このチームに戻ってきた、同窓会のような安心感がありました。
綺麗な恋の物語の中にある人間の泥臭さも魅力で、私は横浜さんが演じる櫂の母親として、思わず溜息が出てしまうような、男性への執着心が強いどうしようもない女性を演じました。
横浜さん、広瀬さん二人とのお芝居はとても楽しかったですし、今治でのロケや、地元の方々の温かさが、そのまま役の深みにつながったと感じています。面白いものができる予感がしています。
■木村佳乃／井上志穂役
暁海が櫂を追って東京に行く事ができない原因を作っている母親役でしたので非常に難しく集中力も必要で、とにかくカロリーを消費致しました。また暁海を縛りつけてしまっている、自分自身にも深く傷ついている女性だなと、思いながら演じておりました。
個人的には以前も映画の撮影で長期滞在したことがある島でしたので、大変懐かしく、ご縁を感じておりました。毎日美しくかつ凛とした瀬戸内海に癒されていました。
■石田ゆり子／林瞳子役
瞳子という役は、ヒロインの暁海にとって憎悪と憧れという相反する気持ちを揺り起こさせなくてはいけない存在です。そのために、なにか俗世間的な欲望のようなものを削ぎ落としたくて、思い切って髪をかなり短く切りました。
藤井道人監督の演出は、自分の中の雑念が次第に消えていくような修行感があります。できることならもう少し長く携わりたかったです。
リュネビル刺繍を一から教えていただき本当に貴重な経験でした。刺繍の世界にすっかり夢中になり、今後とも習い続ける決意です。
今治市は20年ほど前、テレビドラマの撮影で長期滞在したこともある思い出深いところです。瀬戸内海を眺めていると、やさしくて切ない不思議な気持ちになります。美しいラブストーリーにぜひ浸ってくださいますように。
■長谷川博己／北原草介役
情念の映画だと思った。同時に、怖さを感じる作品だ。
北原は主人公二人に寄り添うメンターのような存在でありながら、どこか得体の知れない人物でもある。
原作『汝、星のごとく』の北原を、二時間という映画の枠の中でどこまで立ち上げられるかは…中々難しかったです。
若いキャスト・スタッフが多い中で、気がつけば自分も年長者の立場にいて、北原の如く、作品の“添え木”となれれば、と思いながら撮影していたことを思い出す。