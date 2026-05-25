◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）

竹丸が顔をしかめた。５回に１点を与え、なおも２死一塁で迎えた立石とのドラ１対決。外角高めの直球を右中間席へ運ばれると、悔しげに天を仰いだ。「ゾーンに行った球をきれいに打たれた」。６回４失点で３敗目。チームの連敗を止めることはできなかった。

４回までは相手を２安打無失点に抑える順調な立ち上がり。だが５回に捕まった。これまであまり使ってこなかったカットボールをこの日から本格解禁するも、梅野にその１３３キロを左翼席へ運ばれ、均衡を破られた。なおも２死一塁では、注目の立石にプロ初本塁打を献上。「一生あの映像が使われる。すごく嫌」と苦渋の表情を浮かべつつ「初球から振ってくる、いい打者」と、その実力を素直に認めた。

６回にはクリーンアップに３連打され追加点を許した。だが、なおも無死二、三塁から後続を断ってこの回を最少失点で踏みとどまる意地も見せ、杉内投手チーフコーチも「６回に出し切ったところが、評価すべきところ」と及第点を与えた。

球団史上初の新人開幕勝利を挙げた阪神に、これで１勝１敗。「勝っていかないと優勝はできない。今の課題をつぶして、またいい投球ができれば」。自分を見つめ直し、必ずやり返す。（北村 優衣）