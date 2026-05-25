◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

最高の栄誉をつかむための戦いが近づいてきた。２冠を狙うロブチェンとのコンビで臨む松山は、今年で１１度目のダービー挑戦。「アルアイン（５着）もそうですし、あとは（２３年の）ハーツコンチェルトの３着。やっぱり上位に来られた時は心に残っていますね」。自身のＪＲＡ・Ｇ１初制覇のパートナーと挑んだ１７年、あと一歩差し届かなかった２３年は脳裏に色濃く焼きついている。

０９年のデビュー当初から憧れ続けた大舞台。「雰囲気もそうだし、ファンの皆さんの注目度もやっぱり違いますから」。皐月賞馬で挑む今年は１番人気が濃厚だ。「当週はさすがに感じることも違うでしょうね」と静かに闘志を燃やしている。

２０年の３冠牝馬デアリングタクトなど、数々の名馬の背中を知る松山。ロブチェンはそれらのどの馬とも違ったタイプだ。「乗り味で言えば、とにかく緩いです。これでこんなに走るんだ、という感じ。内面の強さがすごくあるんだと思います」と分析。良化の余地を残しながら、精神力、心肺機能の高さでクラシックホースに上り詰めた底力を高く評価している。

中間は追い切り日以外にも、ゲート練習のために栗東トレセンに足を運んだ。やれることは全てやってきた。「全能力を発揮すれば、結果はついてくると思います」ときっぱり。いざ、ダービージョッキーの栄光へと突き進む。（山本 理貴）

◆皐月賞との２冠 最新は２０年のコントレイルで、これまで２４頭。１９８４年のグレード制導入以降では３８頭が日本ダービーで２冠に挑戦し、１１頭が達成している。最近１０年の皐月賞馬は〈３〉〈５〉〈２〉〈４〉《１》〈２〉〈７〉〈２〉〈２〉〈６〉着。松山とのコンビだった１７年のアルアインは５着だったが、今年のダービーでは２冠を手にすることができるか注目が集まる。