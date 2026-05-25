◆第７３回春季高校野球東海大会▽準決勝 県岐阜商１０―０知徳＝５回コールド＝（２４日・岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）

準決勝が行われた。初出場の知徳（静岡１位）は、春夏通算６１回の甲子園出場を誇る県岐阜商（岐阜２位）に０―１０、５回コールドで敗れた。連投のエース左腕・渡辺大地（３年）が初回１死しか取れず、６失点ＫＯ。打線も１回の２安打だけで完封負けを喫した。前日に初戦敗退したチームが戦った５位決定戦は、浜松商（静岡２位）が昴学園（三重１位）を３―０で下した。

知徳旋風が止まった。春夏通算甲子園９１勝を誇る県岐阜商に完敗して、２０２３年に優勝した加藤学園以来、３年ぶり県勢の決勝進出を逃した。１９２センチの左腕・渡辺がわずか３０球、１死を取っただけで６失点降板。「これが全国のレベルだと感じた。低めの球を振ってくれなかった」と肩を落とした。

前日１２６球を投げて８回２失点に続く連投のマウンド。初鹿文彦監督（５０）は「先発は行きたいというので」と、エースを送り出した。「低めの球の見極めや粘りは、これまでの相手とは違うなって思った」と力の差を認めた。

大敗にも１番・高橋舵真遊撃手（３年）が存在感を見せた。初回に左前打で出塁。県予選から１０試合中８戦で初回に安打を放ち、この春の快進撃を支えた。「自信になった。夏は（渡辺）大地が打たれても逆転出来る打線にしたい」と前を見据えた。

学校の歴史は塗り替えた。県大会準決勝では聖隷クリストファーの左腕・高部陸（３年）を攻略、強豪を次々と撃破して創部７２年目で春夏秋通じて初の県制覇を果たした。前日の２３日には初の東海で１勝をマーク。「夏は県で優勝して甲子園でもう一度、県岐阜商と対戦したい」と、渡辺が雪辱を誓う。知徳ナインが夏の初Ｖを目指し、さらなる成長を遂げる。（塩沢 武士）