チーム一丸！師匠、厩舎スタッフの思いを背負い、息ぴったりの人馬が大仕事をやってのけた。「第87回オークス」は1勝クラス、忘れな草賞を制して参戦したジュウリョクピエロが差し切りV。3連勝で樫の女王に輝き、開業11年目の寺島良師（44）は弟子・今村聖奈（22）とともにG1初制覇を飾った。

師弟でG1勝利をつかんだ。寺島師と今村は検量室前、笑顔でガッチリと握手を交わした。寺島師が愛弟子にかけた言葉はひと言だけ。「良かった、と。それだけです」。それは2人だけの絆があるから。殊勲の鞍上は「一緒にG1を勝てた。それは最高です」と感慨に浸った。

今村は22年3月に寺島厩舎からデビューした。ここまで4年超の月日を共に歩んできた。ルーキーイヤーは51勝をマーク。脚光を浴びたが、その後は勝利数が減って苦しんだ時期もあった。23年には開催日における通信機器（スマートフォン）の不適切使用があったとして、30日間の騎乗停止処分も受けた。ただ、どんな時も指揮官は弟子を見放さなかった。今村は「負担をかけたこともたくさんあった。それでも、いつも味方でいてくれた。いつでも背中を押してくれた」と感謝する。苦難を乗り越え、師弟で臨んだ初のG1。会心の騎乗で師匠に恩返しをしてみせた。

愛弟子の大仕事に、寺島師も驚きを隠せない。「今回が駄目でも次があるだろうと思っていたんですけど…。いきなりチャンスをものにして人馬ともに凄かったです。お礼というか、感謝しかないです」と賛辞を惜しまなかった。

万雷の拍手と“聖奈コール”に包まれた東京競馬場。指揮官は「今村聖奈で勝ってこれからも競馬界を盛り上げていけると思いますので、これからも応援をよろしくお願いします」と呼びかけた。

◆ジュウリョクピエロ 父オルフェーヴル 母ハッピーヴァリュー（母の父ゼンノロブロイ）23年2月26日生まれ 牝3歳 栗東・寺島厩舎所属 馬主・近藤健介氏 生産者・北海道新ひだか町の飛野牧場 戦績6戦4勝（重賞初勝利） 総獲得賞金2億1337万円（戦績、賞金ともに地方含む） 馬名の由来は重力＋ピエロ。