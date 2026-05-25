◇第110回インディアナポリス500マイル（2026年5月24日 米インディアナ州インディアナポリス インディアナポリス・モータースピードウエー）

世界三大自動車レースの一つ、インディ500は24日（日本時間25日）に200周の決勝が行われ、12番手からスタートした佐藤琢磨（49＝ホンダ）は10位に終わった。

4番手から出たフェリックス・ローゼンクビスト（34＝ホンダ、スウェーデン）が米インディカー・シリーズ2勝目で、インディ500初優勝。スウェーデン出身選手では1999年のケニー・ブラック、2022年マーカス・エリクソンに次いで史上3人目の制覇となった。2位はデービッド・マルーカス（24＝シボレー、米国）で、0.0233秒差はインディ500史上最少差だった。

今年の佐藤はスタートからペースに乗れなかった。レースは降雨のため106周目に赤旗中断するなどリスタートが相次ぎ、佐藤は再開後にポジションを上げてはすぐに抜き返される展開が続いた。スムーズな走りになった終盤にようやく順位を上げ、クラッシュで193周目に再び中断すると8位に浮上したが、2台にかわされた。

佐藤は昨季までと同じくレイホール・レターマン・ラニガン・レーシング（RLLR）と契約してインディ500にスポット参戦したものの、17、20年に続く3度目の優勝はならなかった。