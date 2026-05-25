◇男子ゴルフツアー 日本プロ選手権センコーグループ・カップ最終日（2026年5月24日 滋賀県 蒲生GC＝6991ヤード、パー72）

首位タイから出たレフティーの細野勇策（23＝三共グループ）が1イーグル、3バーディー、3ボギーの70で回り通算15アンダーで優勝した。ツアー初勝利を国内メジャー大会で飾り、5年シードを獲得した。左打ちの日本選手のツアー優勝は91年ダイドードリンコ静岡オープンの羽川豊以来35年ぶり2人目。海外勢を含めるとツアー史上4人目となる。

レフティーがプロゴルファー日本一の称号を勝ち取った。細野は短いウイニングパットを沈めると「必死にゴルフをしていたら終わっていた」と照れ笑いを浮かべた。

1番パー5でチップインイーグルを決めて単独トップに。右の斜面に落とした8番はボギーで耐えた。1打目を左に曲げた15番は残り50ヤードの3打目を1メートルに寄せてしのいだ。

「いいショットが打てず苦しかった。クラブを短く持って何とか合わせた」と振り返ったが、4日間のパーオン率は72・222％で1位。確かな技術を土台に逃げ切った。

父・誠一さんの手ほどきでゴルフを始めた6歳の時から左打ち。数が少ないレフティーにとってゴルフは障壁が多い。「練習場の左打席は隅っこばかり」でジュニア用クラブはほぼない。細野はシャフトが軟らかい女性用を短く切って使った。

それでも小学生時代に全国大会を制すなど早くから才能を開花させた。プロ2戦目の22年ISPSハンダ欧州・日本トーナメントで62をマークし注目を浴びた。昨季は予選落ちがわずか1回で最終戦の日本シリーズJTカップで自己最高の2位。今年も中日クラウンズで2位に入るなど着実に力をつけ、メジャーで初優勝を飾った。

日本人レフティーの勝利は91年の羽川豊以来35年ぶり。長いブランクに終止符を打った23歳は「早く止めたいと思っていた。35年で止まって良かった」と息をつき「3年くらい前に羽川さんから“早く優勝して”と言われたので報告できたら」と誇らしげだった。

▼羽川豊 昨年の日本オープンやフジサンケイ・クラシックなどで優勝を逃すたびに、自分の弱い部分を強くしていく地道な努力がやっと花開いた。今はクラブもレフティー用のいいものが出てきて、ハンデは少なくなった。5年シードもあり最高の初優勝。自分はドライバーショットが曲がる方だったけど彼は曲がらない。安定感のあるプレーをする。これからはもっともっと飛距離を求めていかなければならないし、攻める気持ちを忘れないでやってほしい。（国内ツアーのレフティーの先駆者）

《米ではミケルソンが代表格》左打ちの日本選手のツアー優勝は91年ダイドードリンコ静岡オープンの羽川豊以来史上2人目。羽川はプロ2年目の81年に日本オープン、日本シリーズとメジャー2冠を達成するなど91年までに通算5勝。海外勢では15年日本プロ選手権でアダム・ブランド（オーストラリア）、18年ミャンマー・オープンでポール・ピーターソン（米国）が優勝した。今季ツアーメンバー191人で左打ちは細野と笠原瑛の2人。米ツアーではメジャー6勝のフィル・ミケルソン（米国）が代表格。

◇細野 勇策（ほその・ゆうさく）2003年（平15）1月9日生まれ、山口県出身の23歳。ルネサンス大阪高出。生後2カ月で心臓を手術し、激しい運動ができなかったため父や兄がやっていた野球を諦めゴルフを始めた。左利きで最初から左打ち。小6で全国小学生大会優勝。21年プロテスト合格。23年初シード獲得。25年は25試合で予選落ち1回、日本シリーズ2位など好成績を残し賞金ランク15位。1メートル77、74キロ。